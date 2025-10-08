Tragedia en la Ruta 11: una beba de 2 años murió tras un violento choque en el ingreso a Mar del Plata

ZONALES

Una nueva tragedia vial sacudió esta mañana la Ruta 11. Un auto se estrelló contra una columna de alumbrado y se partió en dos, provocando la muerte de una beba de 2 años, que falleció casi en el acto.





Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió este miércoles alrededor de las 7.50, cuando un Ford Ka gris que circulaba desde Santa Clara del Mar hacia Mar del Plata perdió el control y se despistó por causas que aún se investigan. El vehículo impactó violentamente contra una columna metálica ubicada en el cantero central de la autovía.





La magnitud del golpe fue tal que el auto quedó partido literalmente en dos, con partes de la carrocería esparcidas a varios metros del lugar.





En el vehículo viajaban una mujer y una nena. Personal del SAME, bomberos voluntarios y Policía Vial acudieron rápidamente al lugar y brindaron asistencia. A pesar de los esfuerzos, la menor perdió la vida producto de las graves lesiones sufridas. La mujer —presuntamente su madre— fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internada en estado reservado.





Trabajaron en la escena peritos de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos, quienes buscan establecer las causas del despiste. La circulación por la Ruta 11 permaneció reducida durante varias horas, generando importantes demoras en ambos sentidos.





Un nuevo hecho que vuelve a poner en foco la alta siniestralidad en la Ruta 11, una de las más transitadas y peligrosas de la costa bonaerense.



