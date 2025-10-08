Inquilinos discutieron con el dueño de la casa y lo apuñalaron

ZONALES

Un violento hecho ocurrió este martes en el barrio Santa Mónica de Mar del Plata, cuando dos inquilinos atacaron y apuñalaron por la espalda al dueño de la vivienda que alquilaban.





La víctima, de 56 años, fue asistida por personal del SAME tras sufrir heridas en el domicilio ubicado en las calles Camusso y Elcano. Los agresores, de 25 y 47 años, fueron detenidos en el lugar por la Policía.





Según informaron fuentes del caso, la pelea se originó por problemas de convivencia e inquilinato. Ambos detenidos fueron notificados de la formación de una causa por agresión con arma blanca.





La investigación quedó a cargo del fiscal de Flagrancia Eduardo Layús. Los acusados fueron trasladados a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerán alojados hasta prestar declaración.