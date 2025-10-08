Motochorro arrastró a una monja para robarle el bolso y la dejó inconsciente

NACIONALES

Una monja fue brutalmente atacada por un motochorro en el barrio Las Palmas.



La religiosa caminaba por la vereda cuando un delincuente, que se desplazaba en moto, la sorprendió desde atrás para arrebatarle el bolso. En el forcejeo, la arrastró varios metros hasta dejarla inconsciente sobre el pavimento.



Vecinos que presenciaron la escena corrieron a asistirla y dieron aviso al servicio de emergencias, que la trasladó a un hospital cercano. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro.



El hecho, ocurrido cerca de las 16 del lunes, quedó grabado por cámaras de seguridad. La Policía trabaja en la identificación del agresor, que continúa prófugo.