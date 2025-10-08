Milei relanzó la campaña de La Libertad Avanza junto a Santilli y busca dejar atrás el escándalo Espert

ZONALES





El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva jornada de campaña en Mar del Plata, donde relanzó la actividad política de La Libertad Avanza tras la crisis desatada por la salida de José Luis Espert. El mandatario subió a la caja de una camioneta, tomó un megáfono y, ante cientos de simpatizantes, improvisó un discurso en el que pidió respaldo para los candidatos de su espacio.





“Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. Tenemos que terminar de cruzar el río, por eso es determinante lo que ocurra el 26 de octubre. Les pido que nos acompañen”, exclamó Milei, flanqueado por su hermana Karina Milei, la modelo Karen Reichardt, el diputado Diego Santilli, el intendente Guillermo Montenegro y el dirigente Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia.





El acto se desarrolló en la esquina de Güemes y Avellaneda, pleno corazón comercial marplatense, donde el presidente adoptó un nuevo formato de “acto exprés”: breves discursos en espacios abiertos, sin escenario ni estructura partidaria. Allí caminó unos metros, subió a una camioneta oficial y, megáfono en mano, habló apenas unos minutos antes de retirarse.





La llegada del mandatario estuvo acompañada por momentos de tensión. Grupos opositores se acercaron con pancartas y consignas críticas, mientras militantes libertarios respondían con cánticos a favor del Gobierno. “A vos te queda poco, Peluca botón”, gritaban unos. “Fuera, Kuka, fuera”, respondían los otros. La policía dispuso un importante operativo de seguridad con más de 300 efectivos de fuerzas federales y de Casa Militar para evitar enfrentamientos.





En medio de ese dispositivo, se produjo un breve susto cuando la camioneta en la que se encontraba Milei se movió bruscamente ante una escaramuza cercana, lo que generó preocupación entre los presentes. Luego, la situación se normalizó y el acto continuó sin incidentes.

Antes de la actividad callejera, el Presidente había encabezado la inauguración de una planta industrial de la firma Lamb Weston, dedicada a la producción de papas procesadas congeladas en el Parque Industrial General Savio. Allí elogió la presencia de Santilli, a quien consideró una figura clave dentro de la reorganización de la lista libertaria tras la renuncia de Espert. Sin embargo, el lugar del economista aún genera debate interno: una fiscal habría sostenido que el primer lugar en la boleta debe ocuparlo Reichardt.





Durante toda la jornada, Milei evitó referirse abiertamente a Espert. Solo lo hizo en una entrevista con Canal 8 de Mar del Plata, donde, con visible fastidio, cerró el tema: “Espert ya no está en la lista, es un tema terminado. Listo, ya está. ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos”, ironizó.





La visita del mandatario a Mar del Plata se extendió por unas siete horas y marcó su regreso a una de las ciudades donde LLA logró una victoria amplia en las presidenciales. En esta oportunidad, buscó mostrar unidad junto a sus nuevos aliados y reencauzar la campaña hacia la recta final antes de las legislativas del 26 de octubre.