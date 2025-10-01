Cayó “Pequeño J.” en Perú: el narco acusado por el triple crimen de Florencio Varela

NACIONALES





La Policía de Perú confirmó que el móvil del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fue el robo de tres kilos de cocaína.





La captura en Pucusana





Tras una semana de intensa búsqueda, la Policía Nacional del Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J.”, señalado como jefe de una banda narco en Buenos Aires y principal acusado del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.





El operativo se concretó en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, cuando el prófugo intentaba escapar oculto en un camión procedente de Bolivia. Según informaron las autoridades, su intención era llegar a Lima para reunirse con Matías Agustín Osorio (28), su supuesto brazo derecho, quien había sido arrestado horas antes.





“Pequeño J.” descendió del vehículo sin oponer resistencia. “¿Cómo te llamas?”, le preguntó un agente. “Tony Janzen Valverde Victoriano”, respondió mientras era esposado y escoltado por la policía.





Un clan marcado por la violencia





El detenido pertenece a una familia de Trujillo vinculada al narcotráfico y la extorsión. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue asesinado en 2018 por un sicario de una banda rival en el asentamiento humano Nueva Iberoamérica, distrito La Esperanza. Sus tíos, Luis y Manuel Valverde Victoriano, acumulan antecedentes por homicidio y extorsión en la misma zona.





El crimen de Florencio Varela





Valverde Victoriano tenía pedido de captura nacional e internacional por el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).





Las jóvenes habían desaparecido el viernes 19 de septiembre en La Tablada, partido de La Matanza, y fueron halladas asesinadas días después en Florencio Varela. Según los investigadores, habrían sido atacadas durante la madrugada del sábado 20 en una vivienda de la zona.





De acuerdo con las primeras pericias, la banda habría actuado en represalia por el robo de tres kilos de cocaína.





Coordinación internacional





El arresto fue posible gracias a un trabajo conjunto de la División Drogas de la Policía Nacional de Perú, la DDI de La Matanza y agentes de Interpol. “Lo veníamos monitoreando con Inteligencia de Perú. Hoy desde temprano sabíamos que estaba allá. Primero cayó Osorio y después ‘Pequeño J.’”, explicó un investigador a la prensa.





Tanto Valverde Victoriano como Osorio quedaron alojados en dependencias policiales de Lima y en las próximas horas serán puestos a disposición de Interpol Argentina para su extradición.





Lo que viene





Una vez en el país, el fiscal Adrián Arribas les tomará declaración indagatoria por “triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género”.





Con estas detenciones, ya son nueve los apresados por el brutal crimen.





Los otros detenidos