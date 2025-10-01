La Escuela de Arte de Madariaga y Villa Gesell celebrará la imposición del nombre “Atahualpa Yupanqui”

MADARIAGA

La Escuela de Arte N.º 1, con sedes en General Madariaga y Villa Gesell, se prepara para vivir un día muy especial. Este viernes 3 de octubre a las 17 horas se realizará el acto protocolar mediante el cual la institución recibirá oficialmente el nombre de “Atahualpa Yupanqui”, en homenaje al célebre músico y referente de la cultura popular argentina.





La ceremonia tendrá lugar en la sede de General Madariaga, ubicada en Dr. Carlos Madariaga N.º 465, y contará con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes y vecinos que deseen participar.





Tras la parte formal, la jornada continuará con una propuesta artística y cultural abierta a toda la comunidad. Desde las 18 horas se podrán recorrer las muestras de Artes Visuales, Cerámica y Vitral, además de disfrutar de intervenciones teatrales y presentaciones de danzas folklóricas preparadas por los profesorados.





La música será otro de los atractivos de la tarde, con presentaciones en vivo de estudiantes y docentes de la carrera de Música y de la Tecnicatura en Instrumento, quienes interpretarán piezas de folklore, jazz y tango.





El encuentro culminará con dos espectáculos centrales: Ad Libitum a las 19:30 y la peña folklórica de José Núñez desde las 20 horas.





La entrada será libre y gratuita. Los organizadores invitan a quienes asistan a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a instituciones de la zona. Además, la cooperadora de la escuela tendrá a su cargo un buffet con servicio de comidas y bebidas.