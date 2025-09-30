Triple femicidio de Florencio Varela: dejaron una nota con el presunto paradero de Pequeño J en una comisaría porteña

NACIONALES





Efectivos de una Comisaría de la Policía de la Ciudad encontraron este martes una nota manuscrita anónima que indicaría el supuesto lugar en que se estaría escondiendo Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, el principal acusado en el caso por el triple femicidio narco en Florencio Varela.

Las autoridades secuestraron el sobre y la remitieron al juzgado que investiga los femicidios de Brenda del Castillo (20); Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Asimismo comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la guardia de la comisaría para identificar a quien dejó el sobre en ese lugar.

El sobre lo encontró personal de la Guardia de la Comisaría Vecinal 4D. “El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, informaron desde la comisaría.

Triple femicidio: avanza la investigación





Mientras las autoridades siguen intentando dar con Pequeño J, este martes la justicia tomará las declaraciones indagatorias a Lázaro Víctor Sotacuro y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

Tras una serie de allanamientos en las últimas horas, la Policía Bonaerense encontró además uno de los autos que se habría usado en el secuestro. El hallazgo fue este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes.

Se trata de la Chevrolet Blanca que manejó Sotacuro, el quinto detenido por la investigación del triple femicidio narco en Florencio Varela. En él también iba Ibañez, la sobrina de Sotacuro y séptima detenida en la causa.

Las autoridades sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas las jóvenes.

El lunes por la tarde, Florencia fue apuntada por viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de las jóvenes tras dar su versión de los hechos en vivo. La mujer habría sido partícipe en la logística del grupo la noche de los asesinatos.

La mujer estaba brindando una entrevista en un canal televisivo y se auto incrimó. "El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó.