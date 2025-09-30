General Lavalle presente en la 29° Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

La Municipalidad de General Lavalle, a través de la
Dirección de Turismo mantiene su participación en la Feria Internacional de
Turismo, que se desarrolla en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada del domingo se contó con la presentación
de la delegación municipal integrada por Flor del Pago, Uma Lima, Buenas Mozas,
Paulina Calandroni y Selena Flores.
Asimismo, se realizaron degustaciones de tres productos
característicos del distrito: la Torta Negra de la Panadería del Pueblo,
acompañada por la familia Latchuk; la tradicional morcilla de la Carnicería El
Modelo, de Osvaldo Luques; y el alfajor lavallense, impulsado por la docente
Laura Burghi.
Este martes el Municipio continuará con la promoción de los
prestadores turísticos locales, difundiendo las propuestas culturales,
gastronómicas y recreativas que distinguen a General Lavalle en la FIT 2025.
