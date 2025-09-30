General Lavalle presente en la 29° Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025

ZONALES





La Municipalidad de General Lavalle, a través de la Dirección de Turismo mantiene su participación en la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolla en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

Durante la jornada del domingo se contó con la presentación de la delegación municipal integrada por Flor del Pago, Uma Lima, Buenas Mozas, Paulina Calandroni y Selena Flores.





Asimismo, se realizaron degustaciones de tres productos característicos del distrito: la Torta Negra de la Panadería del Pueblo, acompañada por la familia Latchuk; la tradicional morcilla de la Carnicería El Modelo, de Osvaldo Luques; y el alfajor lavallense, impulsado por la docente Laura Burghi.

Este martes el Municipio continuará con la promoción de los prestadores turísticos locales, difundiendo las propuestas culturales, gastronómicas y recreativas que distinguen a General Lavalle en la FIT 2025.



