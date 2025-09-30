Uno por uno, quiénes son los 7 detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

NACIONALES





La causa que conmociona a Florencio Varela por el brutal asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) ya cuenta con siete detenidos.

Sin embargo, la Justicia aún busca a los dos presuntos cerebros del crimen y principales engranajes de la supuesta banda narco detrás del hecho: Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero, Matías Ozorio.

Dos de los sospechosos presos están apuntados por haber limpiado la escena del crimen, otros dos por su vinculación a la propiedad donde fueron encontrados los cuerpos, otro por conducir la camioneta donde fueron vistas las víctimas con vida por última vez, otro por haber cavado los pozos para los entierros y otra por su vínculo con el conductor de la camioneta.

Quiénes son los siete detenidos y cuáles fueron sus roles en el caso

1. Ariel Giménez: el hombre que cavó la fosa

Giménez es el detenido al que se acusa de haber realizado el pozo y enterrar a las víctimas. Su arresto se concretó tras intensos operativos en Florencio Varela. La investigación detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico en el cual aparecieron los cuerpos de las jóvenes. Las declaraciones de dos vecinos de la zona resultaron cruciales para su identificación y captura.

2. Lázaro Víctor Sotacuro: el conductor de la camioneta

Señaldo como quien condujo el vehículo blanco que se utilizó para trasladar a Lara, Brenda, Morena y a los integrantes de la banda narco. Sotacuro fue capturado en un hostel de Villazón, Bolivia, luego de que se comprobara que había salido del país a través de un paso fronterizo ilegal. Tras su captura, fue trasladado inicialmente a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y, recientemente, derivado a la provincia de Buenos Aires, donde permanece alojado en el penal de Ezeiza.

3. Miguel Ángel Villanueva Silva (25): el dueño de la casa

Villanueva Silva es el dueño de la casa en el barrio La Esperanza donde aparecieron los cuerpos. Su último domicilio registrado en el DNI coincide con ese mismo asentamiento.

4. Magalí Celeste González Guerrero (28): dueña y pareja de Villanueva

Pareja de Villanueva Silva y también dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos. Fue detenida junto a él en un hotel de la zona. Se presentó como arrepentida, pero hasta el momento ha evitado dar nombres en su declaración ante la Justicia.

5. Daniela Iara Ibarra (19): vinculada a la propiedad y el encubrimiento

Arrestada junto a Villanueva Silva y González Guerrero en el hotel. Su domicilio también se encuentra en Florencio Varela. En principio, tanto ella como sus acompañantes están vinculados a la propiedad de la vivienda. No obstante, se investiga una posible conexión con narcos que operan en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. A Ibarra y Parra los sorprendieron lavando machas hemáticas en el lugar del hecho, de acuerdo a los análisis posteriores.

6. Maximiliano Andrés Parra (18): sorprendido lavando manchas de sangre

A Parra e Ibarra los detuvieron in fraganti cuando intentaban limpiar la casa. Los análisis posteriores confirmaron que estaban lavando manchas hemáticas. Ambos viven en diferentes domicilios del barrio Santa Rosa, al sur de Florencio Varela, a unos seis kilómetros del lugar donde se encontraron los cuerpos. Villanueva Silva, González Guerrero, Ibarra y Parra se negaron a declarar durante sus indagatorias.

7. Florencia Ibáñez (30): la sobrina que se entregó

Sobrina de Sotacuro, se presentó voluntariamente ante la Justicia. Reconoció que viajaba en el vehículo blanco que se utilizó como apoyo en el secuestro y posterior asesinato de las tres víctimas. Horas antes de quedar detenida, Ibáñez dio una entrevista exclusiva a TN, donde admitió: “El auto es de mi tío Victor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”.

“Pequeño J”, el supuesto autor intelectual del triple femicidio

Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”, es hoy el criminal más buscado del país. Está acusado de ser el autor intelectual del triple crimen y rige sobre él una orden de captura nacional e internacional.

Según pudo saber TN a través de una fuente del caso, las tres víctimas trabajaban para o estaban vinculadas a un subgrupo de delincuentes que le cuestionaban el liderazgo a “Pequeño J”. “Inferimos que el mensaje no era para ellas, sino para alguien vinculado a otra estructura narco enemistada, que las obligó a ser parte de un robo de cocaína y el jefe los descubrió. Las aleccionaron”, dijo la misma fuente. Hay dos hipótesis: una “mexicaneada” o una traición.