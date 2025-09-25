Triple crimen en Florencio Varela: los detenidos se negaron a declarar y quedaron imputados por homicidio agravado

El caso que conmociona a Florencio Varela y a todo el país sumó un nuevo capítulo este miércoles. Los cuatro detenidos por el brutal asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez comparecieron ante la Justicia, pero se negaron a declarar.





Los acusados fueron identificados como Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Todos quedaron formalmente imputados por “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.





La audiencia se llevó a cabo frente al fiscal Gastón Dupláa, de la UFIJ Descentralizada N°2 de La Matanza. Según confirmaron fuentes judiciales, los sospechosos decidieron guardar silencio. En paralelo, a dos de ellos también se les atribuye el delito de encubrimiento agravado.





Una investigación marcada por pruebas estremecedoras





Las jóvenes habían sido vistas por última vez en inmediaciones de una estación de servicio, a pocas cuadras de Monseñor Bufano y Crovara. Cámaras de seguridad registraron cómo subían a una Chevrolet Tracker blanca. Esa fue la última imagen con vida.





A partir del seguimiento de los teléfonos celulares, los investigadores llegaron a una casa en Florencio Varela. Allí, en el fondo de la propiedad, fueron hallados los cuerpos descuartizados y ocultos de las tres víctimas.





El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló un dato estremecedor: “El crimen fue retransmitido en vivo por Instagram, en un acto de disciplinamiento no solo para las chicas sino también para otros integrantes de la banda”. Según detalló, unas 45 personas habrían presenciado la transmisión en tiempo real.





La violencia narco detrás del caso





De acuerdo con la hipótesis principal, el triple crimen estuvo vinculado a una venganza narco. Una de las jóvenes habría retenido droga ajena y el castigo fue ejemplificador.





Los resultados de las autopsias, realizadas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora, describen con crudeza la saña del ataque:

Lara , de solo 15 años , fue torturada: le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja antes de degollarla.

Brenda recibió múltiples puntazos en el cuello, golpes en el rostro y un fuerte impacto en la cabeza que le provocó hundimiento de cráneo. Después de matarla, le abrieron el abdomen.

Morena fue golpeada en la cara y luego asesinada al quebrársele el cuello.





Un prófugo en la mira





Mientras tanto, la investigación apunta a dar con el presunto cabecilla de la organización: un ciudadano peruano de 23 años, identificado como “el pequeño J” o “Julito”. Según adelantó Alonso, ya se emitió un pedido de captura en su contra.





El caso sigue bajo secreto de sumario, pero la magnitud de la violencia y la modalidad de los hechos evidencian la marcada presencia del narcotráfico en el Conurbano bonaerense.