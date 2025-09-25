MADARIAGA: evalúan medidas para reforzar la seguridad en los caminos rurales

MADARIAGA

La seguridad en las zonas rurales volvió a estar en el centro de la agenda local. En la jornada de hoy se llevó adelante una reunión convocada por la Asociación Rural de General Madariaga, con el objetivo de planificar acciones concretas para reforzar el control en los caminos y parajes del distrito.





Del encuentro participaron el presidente de la entidad, Santiago Zubiarrain, la secretaria Belén Gartía y la vocal Pía Salaverry. Por parte del municipio asistieron el secretario de Producción, Javier Volpatti, el secretario de Seguridad, Roberto López, y el de Coordinación (interino), Enrique De Mare. También estuvo presente el jefe del Comando de Prevención Rural (CPR), subcomisario Jorge Stutz.





Según explicaron los funcionarios del Ejecutivo, “el motivo de la reunión fue empezar a planificar acciones para mejorar la seguridad rural y lo que se propuso es un plan de incorporación de cámaras”.





La propuesta consiste en detectar los puntos estratégicos del partido donde deberían instalarse equipos de videovigilancia, analizar la tecnología necesaria y definir cómo se financiará el proyecto. A su vez, se planteó que la medida no debería ser aislada, sino que debería integrar a partidos vecinos como Mar Chiquita, Maipú y Lavalle, para lograr un control regional más efectivo.





Como conclusión, las partes coincidieron en avanzar hacia un plan de trabajo conjunto y establecieron que la próxima reunión será de carácter operativo, con el fin de definir los lugares exactos para colocar las cámaras de monitoreo y establecer un esquema de control de circulación más seguro.