MADARIAGA: El municipio advierte que faltan fondos provinciales para viajar a las finales de los Juegos Bonaerenses

En las últimas horas, la Municipalidad encendió una señal de alarma ante la demora en la transferencia de fondos por parte de la Provincia destinados a cubrir los gastos de los Juegos Bonaerenses 2025.





Según informaron desde la Secretaría de Deportes local, los recursos económicos enviados hasta el momento resultan insuficientes para costear las diferentes etapas de la competencia, lo que pone en riesgo la participación de los deportistas en la final que se llevará a cabo en Mar del Plata, del 13 al 18 de octubre.





El secretario del área, Emiliano San Martín, explicó que la Provincia giró únicamente $1.400.000 (un millón cuatrocientos mil pesos), monto que solo alcanzó para solventar parcialmente las instancias locales, regionales e interregionales. El resto de los gastos, hasta ahora, ha sido afrontado por la Municipalidad.





“El mayor esfuerzo económico lo está realizando el municipio. Necesitamos que los fondos comprometidos lleguen cuanto antes, porque de lo contrario será imposible asistir a la etapa final en Mar del Plata”, advirtió San Martín al dar a conocer la situación.





Durante las ediciones anteriores, el esquema de financiamiento era claro: la Provincia giraba al municipio lo necesario para cubrir todas las etapas y, además, enviaba un adelanto para la fase final. Este año, sin embargo, el mecanismo se interrumpió y dejó a las autoridades locales en una posición de incertidumbre.





Ante este panorama, la Secretaría de Deportes inició contactos con la cartera provincial en busca de una respuesta urgente que permita garantizar la presencia de los jóvenes en la tradicional competencia, considerada la más importante del deporte amateur de la provincia.