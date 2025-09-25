MAR DEL PLATA: Puso a secar un toallón en el calefactor y se le incendió el departamento: una mujer de 90 años fue trasladada

Momentos de tensión se vivieron pasadas las 15 en el barrio General Roca cuando un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en Tucumán al 3300 terminó incendiado.

Según pudo saber Mi8, el foco ígneo se produjo cuando la propietaria de 90 años puso a secar un toallón en el calefactor en el living del domicilio, generándose el fuego en toda la casa. La mujer salió al balcón y accedió al departamento lindero luego de que se rompiera el vidrio que separa ambos hogares.

Una dotación de bomberos del cuartel del centro se hizo presente, evacuó a todo el edificio y procedió a disminuir la intensidad de las llamas a través de una línea de manguera.

En cuanto a la propietaria, fuentes oficiales confirmaron que sufrió quemaduras en sus piernas, brazos y cabeza, por lo que fue atendida y trasladada por una ambulancia del SAME.