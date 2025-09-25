MAR DEL PLATA: Puso a secar un toallón en el calefactor y se le incendió el departamento: una mujer de 90 años fue trasladada

Momentos de tensión se vivieron pasadas las 15 en el barrio
General Roca cuando un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en
Tucumán al 3300 terminó incendiado.
Según pudo saber Mi8, el foco ígneo se produjo cuando la
propietaria de 90 años puso a secar un toallón en el calefactor en el living
del domicilio, generándose el fuego en toda la casa. La mujer salió al balcón y
accedió al departamento lindero luego de que se rompiera el vidrio que separa
ambos hogares.
Una dotación de bomberos del cuartel del centro se hizo
presente, evacuó a todo el edificio y procedió a disminuir la intensidad de las
llamas a través de una línea de manguera.
En cuanto a la propietaria, fuentes oficiales confirmaron
que sufrió quemaduras en sus piernas, brazos y cabeza, por lo que fue atendida
y trasladada por una ambulancia del SAME.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
