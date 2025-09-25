CARILÓ: robaron un cuatriciclo de una vivienda tras forzar accesos

ZONALES





Un violento robo tuvo lugar en una vivienda ubicada en Martineta al 1400, entre Cerezo y Casuarina, en la localidad de Cariló, donde delincuentes ingresaron al domicilio y se llevaron un cuatriciclo de importante valor.





Según la denuncia radicada por un vecino de Ostende y trabajador de mantenimiento, el hecho fue descubierto en horas de este miércoles cuando se presentó en la propiedad para realizar sus tareas habituales. Al arribar, constató que autores ignorados habían ejercido violencia sobre la reja de la ventana de la cocina y la puerta de madera del garaje, logrando acceder al interior.





Una vez dentro, los delincuentes sustrajeron un cuatriciclo Honda TRX 420 cc color rojo, dominio 500-IAM. El rodado no contaba con alarma.





De inmediato, personal policial inició las tareas de rigor: se dispuso el inserto de secuestro del vehículo, relevamiento de cámaras públicas y privadas en la zona, y toma de testimonios a vecinos. Asimismo, se solicitó la colaboración de la SubDDI Pinamar para ampliar la investigación y dar con los responsables.





La causa fue caratulada como “Robo” y quedó en manos de la UFI N° 4, que coordina las medidas judiciales a seguir.