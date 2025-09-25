El Chaqueño y Los Tekis estarán en la 1era. Edición de "Folklore en el Mar"

NACIONALES

El próximo 22 de noviembre, el Estadio de La Costa —ubicado sobre la Ruta 11, entre Mar de Ajó y San Bernardo— será sede de un evento sin precedentes: la primera edición de “Folklore al Mar”, un festival que reunirá a algunas de las figuras más importantes del género.





En el escenario estarán presentes artistas de primer nivel como El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Pancho Figueroa, Belén Herrera y Los Colorados, además de la participación de músicos locales que completarán la grilla. La propuesta promete una jornada cargada de música, tradición y encuentro cultural frente al mar.





Entradas y preventa





La preventa exclusiva comenzó este 25 de septiembre, con la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con Banco Provincia.





En tanto, la venta general se habilitará desde el 2 de octubre a las 12:00, a través de la plataforma All Access.





Los precios van desde los $51.750 para campo general, hasta los $126.500 en la categoría VIP Fan.





Un nuevo atractivo cultural para la región





Con “Folklore al Mar”, el Estadio de La Costa suma un nuevo capítulo a su calendario de espectáculos, ofreciendo a vecinos y turistas la oportunidad de vivir la música folklórica en un escenario natural único, donde la tradición se mezcla con el sonido del mar.