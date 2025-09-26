Dolor y bronca en el velatorio de dos de las chicas asesinadas en Florencio Varela: “Lo que se dice en las redes no importa”

NACIONALES





En la casa velatoria de la calle Bufano 2651, en San Justo, se vive una escena cargada de dolor, bronca y desconcierto. Allí despiden a Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las primas de 20 años brutalmente asesinadas y arrojadas a un pozo ciego.

Desde las 14 comenzaron a llegar familiares, amigos, vecinos y hasta personas que no conocían a las chicas, pero que siguieron el caso por los medios. Todos conmovidos por la violencia del hecho y por el dolor profundo de una familia completamente devastada.

La abuela de las chicas se descompensó y tuvo que ser asistida por el SAME. Desde la cochería le dieron una silla para que esté en la vereda junto a sus familiares.

La mujer sufre de hipertensión y le pidieron al enfermero que la controlara porque no se sentía bien. Fue atendida en la vereda.

La mamá de Brenda estaba destruida, desbordada por el dolor. Los familiares intentaban contenerla con abrazos y palabras. En una escena desgarradora, tomó entre sus brazos a su nieto de un año, lo apretó con fuerza contra su pecho y rompió en llanto.

Enfrente del velatorio, como si faltara algo más, hay máquinas viales trabajando sobre el asfalto. Las obras en plena calle suman ruido, movimiento constante y mucho tráfico, lo que complica aún más el acceso a la zona.

Entre autos trabados y bocinazos, las personas se acercan igual, muchas a pie, para dar el último adiós o simplemente acompañar en silencio. En otro lugar de San Justo (La Matanza), a diez cuadras, mientras tanto, se realizaba el sepelio de la otra víctima, Lara Gutiérrez (15).

El abuelo Antonio, figura central en estos días, caminó despacio hacia la sala, con una tristeza que se le notaba en cada paso. Una vecina, con la voz entrecortada, se acercó a dar el pésame y dijo: “Me estremeció el hecho. Me conmovió su abuelo. Soy madre, tengo nietas... fue horrible lo que les hicieron”.

Lautaro Castillo, vecino de la zona que no conocía a las chicas, dio su testimonio y fue directo: “Acá siempre pasan estas cosas”, dijo, y apuntó contra la política y la Policía por su connivencia con el narcotráfico.

Entre los presentes en el velatorio de Brenda y Morena también estaba Esteban, amigo cercano de Brenda y Morena, visiblemente afectado: “Se dicen muchas cosas que no son así. Pasamos un montón de cosas juntos, salidas, juntadas en casa... compartíamos todo. Lo que más voy a extrañar es... todo. No caigo todavía”, señaló con la voz rota.

El ambiente en el velatorio es tenso, desgarrador. Las miradas hablan por sí solas. Nadie logra entender cómo ni por qué pasó algo así. El sentimiento que atraviesa a todos los que están ahí es el mismo: una mezcla de tristeza profunda, impotencia, y un grito de justicia que empieza a hacerse escuchar con más fuerza que nunca.

Entre los que se acercaron también estuvo Agustín, pareja de una de las tías de Brenda, quien la recordó con cariño y dolor a la joven. “Buena chica, trabajadora. Yo siempre la vi así, metida en lo suyo. Lo que se dice en las redes no importa, la gente siempre mira lo malo, y lo importante es que las chicas no estaban... y mirá cómo terminó todo”, expresó.

Con la voz baja, casi susurrando, compartió las últimas palabras que pensó para ella: “Ojalá pueda encontrar paz, que cuide a su mamá, a su hijo... que les dé fuerza. Que los cuide desde donde esté”.

Una de las tías de Brenda y Morena las recordó con profunda emoción como dos chicas alegres, divertidas, que disfrutaban de salir a bailar y sacarse fotos, siempre con una sonrisa. "Eran muy presentes con su familia, atentas a las necesidades de cada uno. El vínculo entre ellas era inseparable. No solo eran primas, sino mejores amigas", expresó.

Pasadas las seis de la tarde, hubo revuelo, llantos y gritos, porque se descompensó un familiar de una de las víctimas. Según pudo averiguar este medio, se trató de Paula, la mamá de Brenda, quien se desvaneció. Rápidamente estaba una ambulancia y fue asistida quien por los médicos. "Mucha gente está mal, es muy difícil todo esto", dijo Federico, el primo.

Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, aceptó decir unas palabras: "La semana que viene me van a ver paradito frente al Congreso, solito. Espero que me atienda alguien. ¿Qué estamos viviendo? No podemos seguir así. No podemos salir a la calle, ya no se puede más. ¿Si se comunicó Espinoza? ¿Quién? Es un cobarde ese señor, no apareció, no llamó... Ese no es intendente, ese señor nos engrupe".

"Sólo quiere que termine de una vez... Ahora no puedo llorar, estoy acá para poder contar, haciéndome el fuerte. Pero después voy a necesitar digerir lo que pasó. Gracias a ustedes, a los periodistas. Y que nos perdonen a todos los ciudadanos por haber cortado las calles de la Rotonda de La Tablada. Pero bueno, es una respuesta a lo que nos devolvieron... Tres paquetes, tres paquetes de carne picada", expresó con dureza Antonio.

Por su parte, el velatorio de Lara se lleva a cabo en la cochería Casa Dauria, ubicada en Eizaguirre 2448, pleno centro de San Justo. Comenzó a las 15 y, según informaron desde la cochería, terminará entre las 18 y las 19, ya que la madre de la adolescente tiene previsto sumarse a la marcha convocada en la rotonda de San Justo.

A diferencia del otro servicio, el velorio se desarrolla en un clima íntimo y silencioso. La mayoría de los familiares permanece adentro. La madre de Lara llegó a las 15.20 con un peluche que pertenecía a su hija, lo sostuvo mientras ingresaba a la sala velatoria.

Afuera, el ambiente es de mucho respeto pero también de malestar. Varios allegados manifestaron su enojo por los comentarios que circulan en redes sociales sobre la joven de 15 años. El entierro está previsto para este viernes a las 11 de la mañana, en el cementerio Campo Santo de González Catán.