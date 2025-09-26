Prendió fuego a un policía que quiso controlarlo en el reclamo de una deuda en un local del centro

Un hecho de extrema violencia se registró este jueves por la
noche en pleno centro de la ciudad de Córdoba. Un hombre de 45 años, que había
llegado a un local de avenida Emilio Olmos al 293 para reclamar una presunta
deuda, terminó detenido luego de prender fuego a un policía que intentaba
controlarlo.
Según informaron fuentes policiales, el individuo llegó
cerca de las 21, en el momento del cierre del comercio que vende calzado y
joyas. Portaba una botella con alcohol y amenazaba con incendiar el local si no
aparecía el dueño.
Al arribar los efectivos, el hombre se alteró y roció con el
líquido a uno de los uniformados, al que luego prendió fuego. Su compañero
intentó socorrerlo y resultó con lesiones menores en un brazo durante el
forcejeo.
El policía agredido sufrió quemaduras en el rostro,
antebrazo y mano derecha, por lo que fue trasladado de urgencia al Instituto
del Quemado, donde permanece en observación.
