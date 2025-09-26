Asesinaron a un jubilado en Pilar por una deuda y sospechan de los hijos de su ex pareja

Un jubilado de 71 años fue encontrado muerto con un disparo en el cuello dentro de su vivienda en Estanislao Zeballos al 800, en la localidad de Pilar. El violento hecho movilizó a las fuerzas de seguridad locales que, tras el hallazgo de un automóvil Suzuki Swift azul en el barrio El Progreso de Fátima, realizaron un avance clave en la investigación. Los homicidas serían los hijos de la ex pareja de la víctima

El crimen ocurrió durante la madrugada del miércoles y la víctima fue identificada como Mario Oscar Palermo.

De acuerdo con información publicada por el medio local Pilar a Diario, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas motivado por una presunta deuda económica.

Según el mismo medio, los agresores habrían sido tres personas identificadas como hijos de la ex pareja de la víctima. Los testigos indicaron que, tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente del lugar a bordo del vehículo que posteriormente fue localizado por la Policía.

Los familiares del jubilado relataron que los perros de la casa comenzaron a ladrar en el momento del ataque y que lograron ver a varios sujetos escapando de la vivienda. Esta reacción permitió que el personal de la Comisaría Pilar 1° y del Comando Patrulla desplegara un operativo inmediato, logrando ubicar el automóvil utilizado en la fuga en el mencionado barrio.

Durante el allanamiento realizado en el lugar, las autoridades detuvieron a cinco sospechosos: cuatro hombres de 55, 44, 41 y 35 años, y una mujer de 42. Además, incautaron el vehículo y prendas de vestir que, según la investigación, habrían sido utilizadas durante el ataque.

Los peritos de la Policía Científica confirmaron que el jubilado falleció en el acto a raíz del disparo en el cuello.

La causa fue caratulada como “homicidio” y quedó bajo la responsabilidad del fiscal Pablo Omar Menteguiaga, de la Unidad Funcional Descentralizada N.º 4 de Pilar.