MADARIAGA: Allanamiento, secuestro de elementos y dos demorados por robos y hurtos en la ciudad

En la jornada de ayer, personal policial de General Madariaga llevó adelante un procedimiento en una vivienda de calle 39 entre 2 y 4, tras una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de Dolores.





Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar una motosierra marca Husqvarna, un celular Motorola, una funda rosa, un comprobante de garrafa social y prendas de vestir que habrían sido utilizadas en un robo cometido días atrás.





Como resultado, fueron aprehendidos Susana Elizabeth Pavón, de 44 años, y Gerber Joel Gastón, de 36, quienes quedaron a disposición de la justicia.





Dos hechos que los comprometen





Según informaron fuentes policiales, los detenidos estarían involucrados en al menos dos hechos distintos.





El primero corresponde a un robo ocurrido en una vivienda de calle Arias al 1200. El propietario denunció que, tras haberse ausentado por algunas horas, al regresar descubrió que desconocidos habían forzado una ventana de madera para ingresar. De la casa se llevaron una garrafa de 10 kilos de color rojo y una motosierra Husqvarna.





El segundo hecho se enmarca bajo la carátula de “Encubrimiento”. En el allanamiento se secuestró un celular Motorola con funda rosa, elementos que habían sido denunciados por una vecina como sustraídos por un joven conocido suyo, identificado como Franco Molina. La mujer había relatado que lo dejó ingresar a su casa, ubicada en calle 29 entre 8 y 12, para utilizar el baño, momento en que notó la desaparición del teléfono.





La causa





Con los elementos secuestrados y las detenciones realizadas, la justicia deberá determinar el grado de participación de cada uno de los implicados en los hechos. Mientras tanto, Pavón y Gastón permanecen detenidos y a disposición del magistrado interviniente.





Con datos aportados por Municipalidad de Madariaga