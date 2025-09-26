Cómo es la cárcel donde están los detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

NACIONALES

Las cuatro personas detenidas por el triple femicidio de las chicas de La Matanza quedaron con prisión preventiva, y pasan desde el miércoles las noches alojados en una cárcel de la ciudad de La Plata.

Los imputados por el asesinato de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez se negaron a declarar en la audiencia que se celebró el jueves por la tarde, por lo que les dictaron prisión preventiva. Se trata de Miguel Ángel Villanueva Silva de 25 años, María Celeste González Guerrero de 28, Daniela Iara Ibarra de 19 y Maximiliano Andrés Parra de 18.

Todos fueron trasladados a la Unidad 61 del Complejo Melchor Romero, donde permanecen detenidos. Este centro penitenciario fue refaccionado en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos.

Todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y cada módulo puede albergar a 48 personas; además, el predio -ubicado en 520 y 181- está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once puestos de vigilancia.





Asimismo, hay dos edificios escuela-taller, donde los internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo para población femenina.





Por lo tanto, los acusados comienzan a cumplir su detención preventiva en el penal de máxima seguridad a la espera de los avances de la investigación judicial.

En tanto, este viernes se llevó a cabo el velatorio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados este miércoles enterrados en una vivienda de Florencia Varela, en el sur del conurbano, con signos de haber sido torturados y parcialmente mutilados.