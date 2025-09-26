Cómo es la cárcel donde están los detenidos por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

Las cuatro personas detenidas por el triple femicidio de las chicas de La Matanza quedaron con prisión preventiva, y pasan desde el miércoles las noches alojados en una cárcel de la ciudad de La Plata.
Los imputados por el asesinato de Brenda Del Castillo,
Morena Verdi y Lara Gutiérrez se negaron a declarar en la audiencia que se
celebró el jueves por la tarde, por lo que les dictaron prisión preventiva. Se
trata de Miguel Ángel Villanueva Silva de 25 años, María Celeste González
Guerrero de 28, Daniela Iara Ibarra de 19 y Maximiliano Andrés Parra de 18.
Todos fueron trasladados a la Unidad 61 del Complejo Melchor
Romero, donde permanecen detenidos. Este centro penitenciario fue refaccionado
en los últimos años y cuenta con una capacidad para alojar a 576 internos.
Todos los reclusos están repartidos en doce pabellones, y
cada módulo puede albergar a 48 personas; además, el predio -ubicado en 520 y
181- está asegurado con un triple alambrado perimetral y cuenta con once
puestos de vigilancia.
Asimismo, hay dos edificios escuela-taller, donde los
internos pueden realizar actividades educativas y laborales, un campo de
deportes y un Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado a visitas. El complejo
tiene también dos conserjerías, tres porterías de control de acceso y un anexo
para población femenina.
Por lo tanto, los acusados comienzan a cumplir su detención
preventiva en el penal de máxima seguridad a la espera de los avances de la
investigación judicial.
En tanto, este viernes se llevó a cabo el velatorio de
Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron
hallados este miércoles enterrados en una vivienda de Florencia Varela, en el
sur del conurbano, con signos de haber sido torturados y parcialmente
mutilados.
