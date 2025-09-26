Conmoción en Chaco: una nena de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres por presunto abuso sexual

NACIONALES









La ciudad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco, quedó conmocionada por un caso de abuso sexual agravado que involucra a una nena de 11 años.

La menor ingresó este miércoles al Hospital Bicentenario con un cuadro de sangrado ginecológico y allí los médicos constataron que había atravesado un parto reciente.

Según informaron fuentes sanitarias, la situación quedó al descubierto pasadas las seis de la mañana, cuando una obstetra alertó al médico de guardia. Bajo sedación anestésica, los profesionales detectaron desgarros parauretrales de cuatro centímetros y asumieron la existencia de un aborto incompleto sugestivo de abuso sexual.

Horas más tarde la madre de la niña volvió al hospital con un niño recién nacido, manifestando que era de su nieto.

De inmediato, se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N°2 de Castelli, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, quien ordenó las primeras medidas. Horas más tarde, se realizaron allanamientos en el domicilio de la madre de la víctima, en la Chacra 64 de esa localidad, donde se secuestraron elementos clave para la investigación.

En los operativos participaron efectivos de la División de Investigaciones Complejas y de la División Criminalística de Castelli, bajo la supervisión del ayudante fiscal Héctor Ayala. Allí se incautaron una sábana gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul y una toallita, todos con signos que serán analizados por el Gabinete Científico y el cuerpo médico forense.

Tanto la madre como el padre de la niña quedaron detenidos por orden judicial, mientras avanza la investigación para esclarecer el contexto en el que se produjo el embarazo y el parto de la víctima.