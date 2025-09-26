Conmoción en Chaco: una nena de 11 años dio a luz y detuvieron a sus padres por presunto abuso sexual

La ciudad de Juan José Castelli, en la provincia del Chaco,
quedó conmocionada por un caso de abuso sexual agravado que involucra a una
nena de 11 años.
La menor ingresó este miércoles al Hospital Bicentenario con
un cuadro de sangrado ginecológico y allí los médicos constataron que había
atravesado un parto reciente.
Según informaron fuentes sanitarias, la situación quedó al
descubierto pasadas las seis de la mañana, cuando una obstetra alertó al médico
de guardia. Bajo sedación anestésica, los profesionales detectaron desgarros
parauretrales de cuatro centímetros y asumieron la existencia de un aborto
incompleto sugestivo de abuso sexual.
Horas más tarde la madre de la niña volvió al hospital con
un niño recién nacido, manifestando que era de su nieto.
De inmediato, se dio intervención a la Fiscalía de
Investigación Penal N°2 de Castelli, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín
Roggero, quien ordenó las primeras medidas. Horas más tarde, se realizaron
allanamientos en el domicilio de la madre de la víctima, en la Chacra 64 de esa
localidad, donde se secuestraron elementos clave para la investigación.
En los operativos participaron efectivos de la División de
Investigaciones Complejas y de la División Criminalística de Castelli, bajo la
supervisión del ayudante fiscal Héctor Ayala. Allí se incautaron una sábana
gris con manchas rojizas, un pantalón de jean azul y una toallita, todos con
signos que serán analizados por el Gabinete Científico y el cuerpo médico
forense.
Tanto la madre como el padre de la niña quedaron detenidos
por orden judicial, mientras avanza la investigación para esclarecer el
contexto en el que se produjo el embarazo y el parto de la víctima.
