Triple crimen en Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”

cnm septiembre 26, 2025

En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, se ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

 

El sospechoso fue identificado como Matías Ozorio, de 28 años y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo: desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.

 

Tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la detención de cuatro sospechosos, los investigadores avanzan en esclarecer los roles de las personas que participaron en los asesinatos o que estuvieron vinculadas de alguna forma.

 

De acuerdo a la investigación realizada hasta el momento, “Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela -que ya están detenidos junto a otra pareja- que “ordenen todo” para completar el crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.


