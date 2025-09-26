Triple crimen en Florencio Varela: ordenaron la captura internacional de la mano derecha de “Pequeño J”

En el avance de la investigación del triple femicidio en Florencio
Varela, se ordenó la captura nacional e internacional de la mano derecha de
“Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y
asesinato de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
El sospechoso fue identificado como Matías Ozorio, de 28
años y cercano al líder de la organización delictiva que habría planeado todo:
desde la trampa de la fiesta hasta la transmisión en vivo del crimen.
Tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la
detención de cuatro sospechosos, los investigadores avanzan en esclarecer los
roles de las personas que participaron en los asesinatos o que estuvieron
vinculadas de alguna forma.
De acuerdo a la investigación realizada hasta el momento,
“Pequeño J” le habría dicho a los dueños de la casa de Florencio Varela -que ya
están detenidos junto a otra pareja- que “ordenen todo” para completar el
crimen. Esto es, hacer los pozos en el patio para enterrar a las tres jóvenes.
