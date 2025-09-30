PINAMAR ya está listo para los Juegos Bonaerenses con 102 personas en su delegación

ZONALES





Pinamar — La ciudad ya está en modo final: una delegación de 102 representantes entre deportes, cultura y adultos mayores partirá rumbo a Mar del Plata para competir en la etapa provincial de los Juegos Bonaerenses, que se desarrollará en la ciudad balnearia entre el 13 y el 18 de octubre.





Según explicó a Radio Power Lucas Martínez, director de Deportes de Pinamar, “la delegación completa somos 102 personas que incluye a cultura, deportes y mayores”. El plantel saldrá el lunes 13 entre las 8 y 9 de la mañana para realizar el checking y quedar listo para competir desde el martes 14; el regreso está previsto para el sábado 18 tras la última prueba, denominada Bonaerenses en carrera.





Logística y alojamiento





La organización local cerró en los últimos días los detalles de transporte y alojamiento: colectivos para el traslado principal, vehículos para la logística interna y la contratación de hotelería para la estadía con pensión completa. “Ultimamos detalles de colectivos, transporte interno y el tema hotelería que se resuelve ahora”, dijo Martínez, quien remarcó la presión del calendario y la necesidad de tener la logística totalmente paga antes del ingreso a los establecimientos. Según comentó, el mayor costo es la hotelería y la contratación de micros/combis para mover a la delegación entre las distintas sedes de competencia.





Disciplinas y presencia pinamarense





Pinamar competirá en una grilla amplia. Entre las disciplinas deportivas figuran fútbol 11, atletismo, natación, natación PCD, atletismo PCD, tenis de mesa y el equipo de fútbol para personas con discapacidad conocido como “Los Magos”. En la rama cultural, la delegación llevará propuestas como cocina y la presentación de adultos mayores en coreografía. “Los chicos van con indumentaria, con un buzo verde que identifica a Pinamar y agradecemos a sponsors que nos apoyaron en hacer la indumentaria que nos identifique”, puntualizó Martínez, subrayando el valor simbólico de la vestimenta colectiva para generar sentido de equipo y pertenencia.





Ritmo de la competencia





La agenda que traerá la final es intensa: las actividades arrancan el martes 14, con un viernes particularmente cargado por las instancias decisivas, y el cierre competitivo se hará el sábado 18 con la mencionada prueba Bonaerenses en carrera. Por el ritmo de la final, Martínez explicó que “La principal función de la Secretaría de Deportes en la final de Mar del Plata es la logística: llevarlos a cada etapa en tiempo y forma”, y detalló que, además del traslado principal, hace falta coordinar movimientos diarios entre sedes (por ejemplo Chapadmalal y otros predios provinciales).





Presupuesto y sponsors





La delegación trabaja con un esquema mixto de recursos: aportes municipales, colaboración de sponsors locales para la indumentaria y contratación privada de transporte cuando las combis propias no alcanzan. Martínez expresó la necesidad de asegurar los pagos por adelantado que requieren algunos hoteles: “Los hoteles te cobran todo por adelantado. Antes de entrar debe estar todo pago”, explicó. El municipio y la organización deportiva están haciendo esfuerzos para combinar unidades propias (combis municipales y aportes de la escuela agraria) con micros contratados para controlar costos y tiempos.





Contexto provincial





Los Juegos Bonaerenses son la culminación de un proceso que atraviesa etapas locales, regionales e interregionales y concentra en la final provincial a miles de participantes de toda la provincia. La edición 2025 tendrá su cierre en Mar del Plata entre el 13 y el 18 de octubre, donde confluirán delegaciones de numerosos municipios en competencias deportivas, artísticas y para personas con discapacidad.





Cierre y expectativas



Con la previsión de salidas y retornos definidas y la indumentaria lista, Martínez pidió al municipio y a la comunidad “apoyo y buena energía” para los clasificados: “Estamos ultimando detalles; salimos el lunes 13 y volvemos el sábado 18. Es una experiencia intensa y muy formativa para los chicos y para todos los que trabajamos en la delegación”, concluyó.