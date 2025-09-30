“Mamá, vos no digas nada”: los mensajes que envió una de las detenidas por el triple crimen de Varela

Los investigadores encontraron mensajes de audio que
comprometen a una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela.
“Mamá, me mandé una cagada”, le dijo Magalí Celeste González
Guerrero a un testigo que se presentó en la causa a declarar. Después de eso,
su mamá aportó una serie de audios que la complican.
Guerrero quedó detenida porque es una de las dueñas de la
casa donde encontraron los cuerpos de Brenda, Lara y Morena. Y fue su madre
quien aportó estos chats a la fiscalía.
La conversación entre Guerrero y su madre adoptiva, de
nombre Marcela, se dio el 23 de septiembre. Ese mismo día fue detenida en una
casa ubicada a pocas cuadras de donde aparecieron muertas las tres chicas.
“Está la policía en casa, algo pasó en casa”, le advirtió la
joven a su madre, minutos antes de ser detenida junto a otro hombre.
Luego, Celeste le pidió a su madre que borre la conversación
y que no le escriba: “Necesito unas horas porque si yo voy sola, voy a pagar el
plato de todos si me entrego”.
“El jefe este se va a enterar y chau Celeste. No sé si me
entendés, necesito acá acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro
de unas horas”, le explicó.
En otra instancia de la charla, la mujer expuso la relación
que tenía con la banda narco: “Tengo que ir sola y no quiero ir sola. No puedo
ir sola, él no va a ir”.
"Tengo que arreglar esto, dame unas horas por favor. Y
vos no sabés nada, no digas nada. Borra todo ya, borralo”, cerró.
Magalí Celeste González Guerrero fue una de las primeras
detenidas en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela.
La mujer argentina está sospechada de ser una de las dueñas
de la casa del horror, donde asesinaron a Brenda del Castillo (20), Morena
Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
Estos chats aparecen el mismo día en el que fue encontrado
el auto en el que iban Víctor Sotacuro Lázaro y Florencia Ibañez, ambos
detenidos.
También se encontró una nota que dejaron con información
sobre uno de los principales socios del “pequeño J”. “Emanuel Nicolás se llama
el narcotráfico amigo de ”Pequeño J"“, alertó la carta escrita en un papel
madera.
Luego, quien la redactó, dejó la dirección en la que
presuntamente viviría actualmente Nicolás.
En el cierre del escueto escrito, se menciona que este
hombre residía anteriormente en Villa Zabaleta, de donde es oriunda la banda
narco liderada por Tony Janzen Valverde Victoriano.
