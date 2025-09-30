MADARIAGA: la ciudad promocionó sus atractivos y la Fiesta del Gaucho en la Feria Internacional de Turismo

MADARIAGA

Una delegación de Madariaga participó este martes en la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolla en La Rural, Buenos Aires, con el objetivo de promocionar los atractivos turísticos del distrito y la próxima edición de la Fiesta Nacional del Gaucho.





El stand de la Federación Empresaria Hotelera y Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) fue el espacio elegido para las presentaciones y los contactos con referentes del sector. En ese marco, los representantes municipales mantuvieron reuniones con la subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por Soledad Martínez, y con la delegación de la provincia de Salta, con la que se estableció un estrecho vínculo de trabajo.





Hasta la muestra viajaron la secretaria de Turismo, Educación y Cultura, Karina Uribe; el director de Turismo, Juan Odriosola; el presidente de la Fiesta Nacional del Gaucho, Julián Castellano; la Flor del Pago, Pilar Antonio, y su segunda Buena Moza, Josefina Urdin Bilotta; además del miembro de la comisión directiva de la Fiesta, Lucas Magaldi. La comitiva aprovechó la feria para difundir la oferta turística local y para articular acciones promocionales y comerciales con operadores y otras autoridades provinciales.





Desde el municipio destacaron la importancia de participar de la FIT para posicionar a Madariaga como destino de eventos y turismo cultural, así como para fortalecer la llegada de visitantes durante la temporada estival y los fines de semana largo. También se destacó la posibilidad de generar sinergias con otras provincias y cámaras del sector para potenciar la circulación turística hacia la costa atlántica.







