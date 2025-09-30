Madariaga: detuvieron a un hombre por violar una orden de restricción y fugarse de la Policía

MADARIAGA

En la tarde de este lunes, un hombre fue aprehendido en General Madariaga luego de incumplir una medida cautelar que le prohibía acercarse a su expareja.





El operativo comenzó cuando personal policial fue alertado de la presencia del sujeto en inmediaciones de la vivienda de la víctima, ubicada en calles 4 y 107. El hombre tenía vigente desde el 16 de septiembre una orden de restricción de acercamiento por 90 días, dictada por el Juzgado de Paz local en favor de la mujer.





Al arribar al lugar, los efectivos detectaron al infractor a bordo de un Peugeot 308, estacionado a escasos metros del domicilio denunciado. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga acelerando el vehículo contra los uniformados. Aunque no llegó a embestirlos, logró avanzar unos metros hasta calles 103 y 107, donde abandonó el rodado e intentó escapar corriendo.





La persecución culminó en inmediaciones de calles 103 e Illia, donde el sujeto fue alcanzado e interceptado. En el procedimiento ofreció resistencia y adoptó una actitud hostil hacia los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia policial.





El vehículo utilizado en la fuga fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia. Interviene en la causa el fiscal Walter Mercuri, titular de la Fiscalía N°8 de General Madariaga, quien avaló la aprehensión e imputó al detenido por desobediencia judicial. Posteriormente, la jueza interviniente convalidó el pedido de detención solicitado por el Ministerio Público Fiscal.