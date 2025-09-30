Home Ads Home Ads
ZONALES

Llega la 2.ª edición del Oktubre Fest en La Costa

cnm septiembre 30, 2025

La Costa se prepara para recibir la segunda edición del Oktubre Fest, el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La Costa. Este año se desarrollará en un nuevo y destacado escenario: por primera vez, el evento tendrá lugar en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, un entorno natural rodeado por el bosque costero que aportará un marco distintivo a la celebración.

 

El encuentro se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre, en el horario de 18.00 a 00.00, en Av. Tucumán 5925, Lucila del Mar. Participarán 10 productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick, Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109.

 

Además de la destacada oferta de cervezas artesanales y destilados locales, el evento contará con foodtrucks, música en vivo, barra de tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos.

 


El Oktubre Fest es una propuesta organizada de manera conjunta entre cerveceros y destiladores del distrito y la Municipalidad de La Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín Poustis. La iniciativa surge como respuesta a una de las demandas planteadas en el Consejo Económico Productivo, realizado en mayo, en el que el sector productivo expresó la necesidad de continuar generando espacios de visibilidad y comercialización para sus productos.


