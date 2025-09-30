Llega la 2.ª edición del Oktubre Fest en La Costa

La Costa se prepara para recibir la segunda edición del
Oktubre Fest, el Festival Itinerante de la Cerveza Artesanal y Destilados de La
Costa. Este año se desarrollará en un nuevo y destacado escenario: por primera
vez, el evento tendrá lugar en el Predio Solar del Pinar de Lucila del Mar, un
entorno natural rodeado por el bosque costero que aportará un marco distintivo
a la celebración.
El encuentro se realizará los días 17, 18 y 19 de octubre,
en el horario de 18.00 a 00.00, en Av. Tucumán 5925, Lucila del Mar.
Participarán 10 productores locales: Jagüel, Vicent, Mundo Birrita, Mobydick,
Maüger, Ymir, Wara, Viejo Skill, Makara e iP7109.
Además de la destacada oferta de cervezas artesanales y
destilados locales, el evento contará con foodtrucks, música en vivo, barra de
tragos, maquillaje artístico, ferias y diversas propuestas de entretenimiento
para disfrutar en familia o con amigos.
El Oktubre Fest es una propuesta organizada de manera
conjunta entre cerveceros y destiladores del distrito y la Municipalidad de La
Costa, a través de la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo, a cargo de Martín
Poustis. La iniciativa surge como respuesta a una de las demandas planteadas en
el Consejo Económico Productivo, realizado en mayo, en el que el sector
productivo expresó la necesidad de continuar generando espacios de visibilidad
y comercialización para sus productos.
