El Motoasado llega con su 8ª edición: motos, música y solidaridad en Madariaga

MADARIAGA

La ciudad de General Madariaga se prepara para vivir un fin de semana a pura adrenalina, buena música y encuentro popular con la realización de la 8ª edición del Motoasado, un clásico que ya se ganó un lugar en la agenda cultural y turística de la región.





El evento tendrá lugar en el predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, ubicado en Caseros y Rivadavia, y promete tres jornadas cargadas de propuestas: exhibiciones de motos, patio gastronómico y cervecero, recitales en vivo y la oportunidad de colaborar solidariamente.





Un escenario con todos los estilos





Los organizadores confirmaron una grilla variada que busca convocar a todos los gustos musicales. El sábado desde las 15 horas abrirá la banda Monarca, seguida de Talking Band Bob Marley (18 hs), Simply (19 hs), Cebra (20 hs), Prisma (21 hs) y el cierre con El Tanque, pasada la medianoche.





El domingo llegará el turno de la “Banda de la India motera”, con las presentaciones de Deja Vu Urbe, Daro Blues y Legendarios, que despedirán el evento con un show a puro ritmo.





Más que un festival





El patio cervecero y de comidas abrirá sus puertas el viernes y permanecerá activo hasta el domingo, ofreciendo a los visitantes una amplia variedad de opciones gastronómicas. Además, se confirmó que El Ángel Copiloto hará la cobertura especial que se transmitirá por América TV y Garage TV, lo que permitirá mostrar el evento a todo el país.





Entrada libre y espíritu solidario





La entrada será libre y gratuita, pero se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero, que luego será donado a una institución local. Una manera de sumar un gesto solidario al encuentro que ya se caracteriza por su espíritu comunitario.





Con el rugir de las motos, la música en vivo y la convocatoria de cientos de visitantes, el Motoasado se consolida año a año como una fiesta popular que combina espectáculo, gastronomía y solidaridad, haciendo de Madariaga un punto de encuentro ineludible en la región.