Milei reclamó por las reformas laboral y fiscal tras regresar de EE.UU.

El presidente Javier Milei inauguró este sábado la Feria Internacional del Turismo (FIT) 2025 con un discurso en La Rural, donde llegó acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de parte de su Gabinete, incluyendo a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

En este contexto, el libertario, tras su viaje a Estados Unidos, donde se reunió con su par Donald Trump y se iniciaron las negociaciones para un swap de US$20.000 millones, reclamó por las reformas fiscal y laboral. Sin embargo, no hizo mención al posible salvataje financiero del Tesoro estadounidense ni a la última medida del Banco Central, que repuso una nueva restricción para comprar dólar oficial y operar con los financieros por un plazo de 90 días.

Al hablar sobre la reactivación del turismo y lo que se necesita para que la Argentina sea competitiva en ese sector, Milei aseguró que para generar inversiones se deben realizar las reformas laboral y fiscal. “Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea mas accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. Y necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, marcó.

El titular del Ejecutivo en los últimos meses adelantó que luego del recambio en el Congreso en diciembre -en el que La Libertad Avanza podría sumar más legisladores- el oficialismo empujará las reformas. “Nuestro gobierno tiene todo muy claro, por eso hicimos el reordenamiento macroeconómico que hicimos. Queremos que el país sea competitivo. También tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”, expresó.

Dijo además que “los argentinos no necesitan excusas para elegir la Argentina [para vacacionar]” y que eso no debe ser impuesto" a la “fuerza”, sino que se debe “mejorar la oferta”.

“El sendero de imprevisibilidad macroeconómica, al que la oposición promete volver, impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué funciona y qué no funciona. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona. Mientras tanto, lo que sí funciona y tiene demanda genuina no tiene las condiciones para crecer, porque compite por los mismos escasos recursos”, dijo sin apuntar directamente contra la gestión anterior, en la que el exministro de Economía, Sergio Massa, lanzó programas como el PreViaje para incentivar el turismo interno.

“Nosotros sí confiamos en el talento argentino y sabemos que si equilibramos la cancha, le podemos competir de igual a igual a cualquier destino del mundo”, sostuvo luego de destacar los paisajes y recursos naturales de la Argentina, cuyo potencial según el mandatario “no es explotado”.

Y aseguró: “Como la emisión y la devaluación empobrecen sistemáticamente a la población, el sector queda preso de una clientela con cada vez menos recursos. Hay que encontrar soluciones profundas y duraderas. Nosotros venimos trabajando en esa dirección; estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el país, por lo que el turismo se verá ampliamente beneficiado en todos sus niveles”.

Por último, pidió a los asistentes del evento -que incluye a empresarios y representantes de gobiernos de la región- “no aflojar” para que el “esfuerzo valga la pena”. “Estamos constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla, y que los impuestos y las regulaciones deben ser menores. No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero. Ese es nuestro programa de gobierno, porque entendemos que, si no hacemos esto, la Argentina retrocede y será cada vez más difícil de recuperar. Por eso los invito a no aflojar. Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, cerró el Presidente.