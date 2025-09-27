Milei reclamó por las reformas laboral y fiscal tras regresar de EE.UU.

El presidente Javier Milei inauguró este sábado la Feria
Internacional del Turismo (FIT) 2025 con un discurso en La Rural, donde llegó
acompañado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de parte
de su Gabinete, incluyendo a la titular de la cartera de Seguridad, Patricia
Bullrich; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete,
Guillermo Francos; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel
Scioli.
En este contexto, el libertario, tras su viaje a Estados
Unidos, donde se reunió con su par Donald Trump y se iniciaron las
negociaciones para un swap de US$20.000 millones, reclamó por las reformas
fiscal y laboral. Sin embargo, no hizo mención al posible salvataje financiero
del Tesoro estadounidense ni a la última medida del Banco Central, que repuso
una nueva restricción para comprar dólar oficial y operar con los financieros
por un plazo de 90 días.
Al hablar sobre la reactivación del turismo y lo que se
necesita para que la Argentina sea competitiva en ese sector, Milei aseguró que
para generar inversiones se deben realizar las reformas laboral y fiscal.
“Tenemos que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea mas
accesible para los distintos emprendimientos. Es necesario también sacarnos de
encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra
para beneficiar a unos pocos vivos. Y necesitamos una reforma fiscal para bajar
impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, marcó.
El titular del Ejecutivo en los últimos meses adelantó que
luego del recambio en el Congreso en diciembre -en el que La Libertad Avanza
podría sumar más legisladores- el oficialismo empujará las reformas. “Nuestro
gobierno tiene todo muy claro, por eso hicimos el reordenamiento macroeconómico
que hicimos. Queremos que el país sea competitivo. También tenemos claro que la
solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes,
tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo
regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”, expresó.
Dijo además que “los argentinos no necesitan excusas para
elegir la Argentina [para vacacionar]” y que eso no debe ser impuesto" a
la “fuerza”, sino que se debe “mejorar la oferta”.
“El sendero de imprevisibilidad macroeconómica, al que la
oposición promete volver, impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué
funciona y qué no funciona. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una
necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona. Mientras
tanto, lo que sí funciona y tiene demanda genuina no tiene las condiciones para
crecer, porque compite por los mismos escasos recursos”, dijo sin apuntar
directamente contra la gestión anterior, en la que el exministro de Economía,
Sergio Massa, lanzó programas como el PreViaje para incentivar el turismo
interno.
“Nosotros sí confiamos en el talento argentino y sabemos que
si equilibramos la cancha, le podemos competir de igual a igual a cualquier
destino del mundo”, sostuvo luego de destacar los paisajes y recursos naturales
de la Argentina, cuyo potencial según el mandatario “no es explotado”.
Y aseguró: “Como la emisión y la devaluación empobrecen
sistemáticamente a la población, el sector queda preso de una clientela con
cada vez menos recursos. Hay que encontrar soluciones profundas y duraderas.
Nosotros venimos trabajando en esa dirección; estamos haciendo las reformas que
fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de
ordenar la macroeconomía, la micro despegará a niveles nunca antes vistos en el
país, por lo que el turismo se verá ampliamente beneficiado en todos sus
niveles”.
Por último, pidió a los asistentes del evento -que incluye a
empresarios y representantes de gobiernos de la región- “no aflojar” para que
el “esfuerzo valga la pena”. “Estamos constantemente repitiendo que el orden
fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla, y que los
impuestos y las regulaciones deben ser menores. No es un capricho nuestro, es
la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero. Ese es nuestro
programa de gobierno, porque entendemos que, si no hacemos esto, la Argentina
retrocede y será cada vez más difícil de recuperar. Por eso los invito a no
aflojar. Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo.
Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena”, cerró el Presidente.
