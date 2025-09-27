VILLA GESELL: Esclarecen el robo al dueño de un colegio privado y hay delincuentes identificados

ZONALES





El robo había ocurrido en la noche del miércoles, cuando Jorge Rizzuti –dueño del colegio San Martín– fue sorprendido por delincuentes en su casa de calle 303 bis al 700, en barrio Norte. Allí lo despojaron de dinero en efectivo en moneda extranjera y un arma de fuego.





Tras el hecho, la sub DDI Villa Gesell inició una exhaustiva investigación. Con colaboración del Centro de Monitoreo municipal y el análisis de cámaras de seguridad, se estableció que los delincuentes ingresaron desde Mar del Plata en un Volkswagen Gol Trend blanco, con pedido de secuestro. Posteriormente, abandonaron ese auto en la zona del colegio Bottger y huyeron en un Honda Civic gris conducido por un cómplice local.





Con esa información, la Justicia autorizó un allanamiento en paseo 123 y playa. Allí, la Policía detuvo al sospechoso, secuestró el Honda Civic, celulares, computadoras, municiones calibre .38 e indumentaria vinculada a la causa.





El detenido quedó imputado por robo agravado en poblado y en banda y privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia. La investigación continúa para dar con más implicados y con los autores materiales del asalto, sin descartar nuevos allanamientos en Mar del Plata.