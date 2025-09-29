Milei llevó la campaña electoral a Tierra del Fuego, donde aceleró un acto para evitar una protesta en su contra

La visita de campaña de Javier
Milei a Tierra del Fuego transcurrió este lunes con algunos inconvenientes
operativos y momentos de alta tensión. Por un lado, una protesta de la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM) acompañó la visita del líder de La Libertad Avanza
(LLA) a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, grupos opositores
intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia con la que el
mandatario buscaba promocionar a sus candidatos en la isla. Era su principal
actividad, pero no la pudo completar.
Por motivos de seguridad a raíz
de las movilizaciones en contra, la convocatoria para la caminata con el
Presidente -que era a las 18 en San Martín y Don Bosco- finalmente cambió para
un encuentro entre Milei y simpatizantes en la puerta del Hotel Albatros, base
de las actividades presidenciales en la ciudad. Allí dijo unas palabras y
saludó a militantes, del mismo modo que había realizado en su arribo al hotel
cerca del mediodía, cuando tanto el mandatario como su hermana Karina Milei
fueron recibidos por vecinos y huéspedes que los alentaban.
Ante la gente que lo esperaba y
con los manifestantes opositores cercados por la Gendarmería a solo una cuadra
de distancia, Milei habló con un altavoz: “Bajó la inseguridad, bajó la
indigencia, bajó la pobreza. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a
valer la pena. No podemos volver al pasado, no podemos volver atrás. La
Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, postuló.
Luego se subió a una combi que lo
sacó del lugar. En ese momento, los gendarmes liberaron a los manifestantes, la
mayoría de ellos referenciados con el peronismo, que estuvieron a punto de
tomarse a golpes de puño con los militantes libertarios pero la situación no
pasó finalmente de una escaramuza.
Con Milei camino al aeropuerto
para regresar a Buenos Aires, LLA emitió un comunicado para explicar que la
caminata de campaña “relocalizarse preventivamente ante la confirmación de que
Fuerza Patria y el gobierno provincial convocaron distintas marchas en repudio
al Presidente y fogoneando una situación violenta. Estaban equipados con
piedras, basura y huevos. Difundieron por Whatsapp los focos de encuentro
instando a los funcionarios, que cobran el sueldo gracias a los pagadores de
impuestos de Tierra del Fuego, a abandonar sus puestos de trabajo y concurrir a
un escrache”.
Entre los señalados por LLA
estuvieron el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, el
camporista Walter Vuoto.
Más temprano, ni bien llegó a la
isla pasado el mediodía, Milei recorrió la fábrica de Newsan, donde se
ensamblan electrodomésticos. En las afueras de la planta hubo un numeroso grupo
de manifestantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En ese marco, el
mandatario defendió el régimen de exención impositiva que rige en la isla y
cargó contra los sindicatos, a los que consideró “politizados” y vinculados a
lo que denominó como “el partido del Estado”.
Milei aterrizó en Ushuaia pasado
el mediodía, cerca de las 13, y fue directo a una recorrida por una de las
plantas de Newsan. Luego dio notas a dos medios locales, previo a la caminata
por el centro que es el eje central de su visita a la capital fueguina. En la
puerta del hotel en el que paró se reunieron manifestantes con pancartas contra
el Presidente y su hermana Karina Milei.
En medio de un fuerte operativo
de seguridad que alteró la jornada en la ciudad patagónica, Milei se mostró
acompañado por los candidatos de LLA en Tierra del Fuego, Agustín Coto,
postulante a senador; y Miguel Rodríguez, candidato a diputado.
