Milei llevó la campaña electoral a Tierra del Fuego, donde aceleró un acto para evitar una protesta en su contra

NACIONALES





La visita de campaña de Javier Milei a Tierra del Fuego transcurrió este lunes con algunos inconvenientes operativos y momentos de alta tensión. Por un lado, una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acompañó la visita del líder de La Libertad Avanza (LLA) a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, grupos opositores intentaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia con la que el mandatario buscaba promocionar a sus candidatos en la isla. Era su principal actividad, pero no la pudo completar.

Por motivos de seguridad a raíz de las movilizaciones en contra, la convocatoria para la caminata con el Presidente -que era a las 18 en San Martín y Don Bosco- finalmente cambió para un encuentro entre Milei y simpatizantes en la puerta del Hotel Albatros, base de las actividades presidenciales en la ciudad. Allí dijo unas palabras y saludó a militantes, del mismo modo que había realizado en su arribo al hotel cerca del mediodía, cuando tanto el mandatario como su hermana Karina Milei fueron recibidos por vecinos y huéspedes que los alentaban.

Ante la gente que lo esperaba y con los manifestantes opositores cercados por la Gendarmería a solo una cuadra de distancia, Milei habló con un altavoz: “Bajó la inseguridad, bajó la indigencia, bajó la pobreza. Les pido que no aflojen, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No podemos volver al pasado, no podemos volver atrás. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, postuló.

Luego se subió a una combi que lo sacó del lugar. En ese momento, los gendarmes liberaron a los manifestantes, la mayoría de ellos referenciados con el peronismo, que estuvieron a punto de tomarse a golpes de puño con los militantes libertarios pero la situación no pasó finalmente de una escaramuza.

Con Milei camino al aeropuerto para regresar a Buenos Aires, LLA emitió un comunicado para explicar que la caminata de campaña “relocalizarse preventivamente ante la confirmación de que Fuerza Patria y el gobierno provincial convocaron distintas marchas en repudio al Presidente y fogoneando una situación violenta. Estaban equipados con piedras, basura y huevos. Difundieron por Whatsapp los focos de encuentro instando a los funcionarios, que cobran el sueldo gracias a los pagadores de impuestos de Tierra del Fuego, a abandonar sus puestos de trabajo y concurrir a un escrache”.

Entre los señalados por LLA estuvieron el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, el camporista Walter Vuoto.

Más temprano, ni bien llegó a la isla pasado el mediodía, Milei recorrió la fábrica de Newsan, donde se ensamblan electrodomésticos. En las afueras de la planta hubo un numeroso grupo de manifestantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). En ese marco, el mandatario defendió el régimen de exención impositiva que rige en la isla y cargó contra los sindicatos, a los que consideró “politizados” y vinculados a lo que denominó como “el partido del Estado”.

Milei aterrizó en Ushuaia pasado el mediodía, cerca de las 13, y fue directo a una recorrida por una de las plantas de Newsan. Luego dio notas a dos medios locales, previo a la caminata por el centro que es el eje central de su visita a la capital fueguina. En la puerta del hotel en el que paró se reunieron manifestantes con pancartas contra el Presidente y su hermana Karina Milei.

En medio de un fuerte operativo de seguridad que alteró la jornada en la ciudad patagónica, Milei se mostró acompañado por los candidatos de LLA en Tierra del Fuego, Agustín Coto, postulante a senador; y Miguel Rodríguez, candidato a diputado.