El gobierno peruano dice que el “Pequeño J” existe y no registra salidas de Perú

El gobierno peruano confirmó que Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" existe y no es una invención como creen algunos familiares de las tres chicas de La Matanza, torturadas y asesinadas en una vivienda muy precaria de Florencio Varela.

Dijeron también que no registra salidas oficiales de su país, lo que para las autoridades de la provincia de Buenos Aires demuestra que sus movimientos internacionales y su llegada a este país fue por entradas y salidas ilegales.

En consulta de este diario al gobierno de Dina Boluarte, confirmaron que efectivamente el ciudadano Valverde Victoriano es peruano y que existe con las identidades difundidas. Pero la hipótesis que manejan es que, como no tiene antecedente policial alguno en su localidad de origen ni a nivel país, no pertenece a una organización criminal allí sino a una banda con raíz en la Argentina más allá de que tenga o no vínculos internacionales.

Más aún, en Perú creen que Valverde Victoriano, de apenas 20 años se maneja con pasaporte falso, que es el que se está difundiendo con números cambiados y “errores” que no se condicen entre sí.

El crimen de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20) sorprendió en Perú menos por su crueldad que por la aparición del "Pequeño J" como el supuesto líder de las torturas y mutilaciones sufridas por las tres chicas que ejercían la prostitución y con consentimiento se subieron a una camioneta que las llevó hasta su último calvario en Villa Vatteone, La Matanza.

Perú es un país con altos índices de violencia narco criminal –incluso difundida por las nuevas tecnologías como se hizo con el triple crimen de Florencio Varela, transmitido en vivo para un selecto grupo de miembros de la banda nueva generación.

La detención en Paraguay del secuestrador, extorsionador y criminal Erick Moreno, alias "El Monstruo", ocupa las portadas de todos los diarios peruanos a esta hora. Y la historia del joven Pequeño J apenas genera interés, entre otras razones, porque no se le registran acciones delictivas allí, según reconfirmaron todas las fuentes consultadas.





De acuerdo al equipo de investigación del diario La República el DNI de Valverde Victoriano dice que nació efectivamente en el asentamiento humano Nueva Iberoamérica, localizado en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.

En Perú le llaman "asentamiento humano" a tierras tomadas ilegalmente, alejadas de las ciudades, donde no hay ningún tipo de servicio. En el distrito de La Esperanza hay varios y son invadidos por familias extremadamente pobres.

Sobre la familia de "Pequeño J" se informó que los periodistas no quieren ir a reportear allí porque es extremadamente peligroso. "Es una zona de altos índices de criminalidad, de donde se originan las principales bandas de extorsionadores, secuestradores, narcotraficantes y sicarios", dijo a su vez una fuente policial. Alli figura como obtenido el DNI de "Pequeño J" en 2023, en cuarto grado de primaria.

Pero además, la imagen cedida por La República muestra que el joven no registra movimientos migratorios. Entonces, ¿nunca estuvo en la Argentina? ¿Y si estuvo dónde estuvo por dónde estuvo y dónde está?

En el equipo del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguran que el joven tenía base en CABA y se movía tranquilamente por las casas de sus distintas novias, una de las cuales ya fue allanada en Provincia de Buenos Aires. Al menos seis personas afirmaron a las autoridades haber sido testigos de la transmisión en vivo por Instagram de las torturas y del crimen de Lara, Brenda y Morena. Y que fue ordenada por el joven narco de origen peruano con el fin de instruir a la tropa que con él no se juega, que el que no sigue las reglas termina como las chicas.

La foto que publica Clarín muestra claramente la nacionalidad de Valverde Victoriano Tony Janzen, de nacionalidad peruana, nacido el 10 de septiembre de 2005, con DNI 62.460.721 Sin movimientos migratorios hasta el 28 de septiembre pasado.

Pero según la Policía bonaerense entraba y salía del país de manera ilegal y con documentación falsa.

El detenido que sí está detenido, Miguel Villanueva Silva, que se dijo pareja de la dueña de la casa adonde torturaron, asesinaron y enterraron los restos de Lara, Morena y Brenda tiene su última dirección de DNI en el asentamiento Nuevo Iberoamérica, en La Esperanza, Trujillo. Ello podría indicar que fue vecino del “Pequeño J.”.