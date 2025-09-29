LA COSTA: Investigan una amenaza contra un docente en La Lucila del Mar

Un episodio inquietante sacudió a
la comunidad de La Lucila del Mar, Partido de La Costa. El docente y militante
por los Derechos Humanos, Nicolás Monje, denunció haber sido víctima de una
amenaza en su propio domicilio, donde halló un macabro objeto en el patio de su
casa.
Según relató, la escena parecía
salida de un mensaje mafioso: un objeto armado con botellas plásticas que
simulaba un cuerpo humano, envuelto en bolsas negras y atado con cinta
adhesiva. Para Monje, no se trató de una broma de mal gusto sino de un claro
acto intimidatorio.
El profesor, que dicta clases en
el programa Fines de Aguas Verdes, sostuvo que la amenaza no lo apartará de su
labor. “No me van a callar y no me van a doblegar”, afirmó con firmeza, al
tiempo que aseguró que no es el primer hecho de este tipo que atraviesa.
La denuncia fue radicada en la
comisaría de La Lucila del Mar y quedó a disposición de la justicia, que deberá
determinar el origen y la autoría del mensaje. Mientras tanto, organizaciones
como H.I.J.O.S. de la Provincia de Buenos Aires, universidades y sindicatos
emitieron comunicados expresando su solidaridad y reclamando el pronto
esclarecimiento de lo ocurrido.
El episodio generó consternación
y preocupación entre vecinos y colegas, que remarcaron la necesidad de repudiar
cualquier práctica de intimidación contra quienes ejercen la docencia y militan
en defensa de los derechos humanos.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes