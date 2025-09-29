LA COSTA: Investigan una amenaza contra un docente en La Lucila del Mar

ZONALES

Un episodio inquietante sacudió a la comunidad de La Lucila del Mar, Partido de La Costa. El docente y militante por los Derechos Humanos, Nicolás Monje, denunció haber sido víctima de una amenaza en su propio domicilio, donde halló un macabro objeto en el patio de su casa.

Según relató, la escena parecía salida de un mensaje mafioso: un objeto armado con botellas plásticas que simulaba un cuerpo humano, envuelto en bolsas negras y atado con cinta adhesiva. Para Monje, no se trató de una broma de mal gusto sino de un claro acto intimidatorio.

El profesor, que dicta clases en el programa Fines de Aguas Verdes, sostuvo que la amenaza no lo apartará de su labor. “No me van a callar y no me van a doblegar”, afirmó con firmeza, al tiempo que aseguró que no es el primer hecho de este tipo que atraviesa.

La denuncia fue radicada en la comisaría de La Lucila del Mar y quedó a disposición de la justicia, que deberá determinar el origen y la autoría del mensaje. Mientras tanto, organizaciones como H.I.J.O.S. de la Provincia de Buenos Aires, universidades y sindicatos emitieron comunicados expresando su solidaridad y reclamando el pronto esclarecimiento de lo ocurrido.

El episodio generó consternación y preocupación entre vecinos y colegas, que remarcaron la necesidad de repudiar cualquier práctica de intimidación contra quienes ejercen la docencia y militan en defensa de los derechos humanos.