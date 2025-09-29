General Madariaga se movilizó contra los femicidios y en memoria de las víctimas

MADARIAGA





General Madariaga fue una de las ciudades que este domingo se sumó a las marchas realizadas en todo el país para exigir justicia tras el femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes encontradas sin vida en Florencio Varela luego de haber sido reportadas como desaparecidas.





La concentración tuvo lugar en la Plaza Madariaga, frente al municipio, donde vecinas y vecinos autoconvocados levantaron la voz para visibilizar la violencia de género, una problemática que no deja de provocar dolor y conmoción en la sociedad argentina.





Con pañuelos verdes y violetas, y carteles con frases como “Ni una menos, vivas nos queremos”, “Todas las vidas importan” y “No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios”, la manifestación se transformó en un espacio de memoria, reclamo y reflexión.





Los discursos pronunciados remarcaron la necesidad de avanzar en políticas públicas concretas que enfrenten la violencia de género. Varias oradoras subrayaron que, mientras algunos sectores buscan relativizar o incluso eliminar la figura de femicidio para borrar su dimensión política, las mujeres siguen siendo asesinadas con extrema brutalidad.





El dolor también se hizo presente en clave local: se recordaron los nombres de Natalia, Chela y Eugenia, mujeres de Madariaga víctimas de femicidio, que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.





La jornada coincidió con el Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal, Seguro y Accesible. En ese marco, organizaciones feministas en todo el país volvieron a defender los derechos conquistados y a reclamar justicia, uniendo en un mismo grito las luchas por la vida y la libertad de las mujeres.