Milei llegó a Nueva York en medio de una fuerte expectativa por un posible salvataje financiero de EE.UU.

En uno de los viajes internacionales más trascendentales de
sus 21 meses de gestión, el presidente Javier Milei llegó esta mañana a Nueva
York envalentonado tras el respaldo explícito que le dio ayer Estados Unidos, y
con el objetivo de lograr avances en un posible salvataje financiero que
podrían empezar a plasmarse en la reunión que sostendrá cerca del mediodía con
el presidente norteamericano, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Scott
Bessent.
En el Gobierno hay fuertes expectativas por lo que pueda
surgir de ese encuentro, al margen de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, luego de que ayer Bessent, hombre fuerte de la administración
republicana, señalara que el Tesoro podría apoyar a la Argentina a través del
Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).
“Estamos trabajando y ahora veremos cómo lo concretamos. Es
una reunión muy importante”, señaló una alta fuente del Gobierno al
tanto de las tratativas. También destacó el fuerte respaldo del Tesoro —que
llegó en un momento crítico para la Casa Rosada en medio de las turbulencias
económicas y políticas— y que podría haber alguna mención a temas comerciales.
El avión que traslada al líder libertario y a la comitiva
argentina —integrada también por el ministro de Economía, Luis Caputo; la
secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero Manuel Adorni—
tiene previsto aterrizar cerca de las 6 (hora local, las 7 en la Argentina) en
el aeropuerto internacional John F. Kennedy. El canciller Gerardo Werthein ya
se encuentra desde hace unos días en Nueva York.
El formato de la reunión entre Milei y Trump será lo que se
conoce como“Presidente más tres”, por los funcionarios que acompañan a cada
mandatario. Del lado argentino participarán, además del mandatario, Caputo,
Karina Milei y Werthein. Del lado norteamericano, Trump estará acompañado por
Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio y otro funcionario del que
faltaba confirmación.
Las opciones que maneja el Tesoro norteamericano para ayudar
a la Argentina, según expresó el propio Bessent, pueden incluir un swap, compra
directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares
estadounidenses.
“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de
Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a
hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”,
señaló el funcionario, en un anuncio sorpresivo que generó un impacto positivo
en los mercados. Milei y Caputo le agradecieron por el apoyo.
El gobierno de Trump considera a Milei uno de sus aliados
estratégicos en la región, y la buena sintonía entre ambos presidentes apuntala
las expectativas de la Casa Rosada para obtener un respaldo contundente en la
reunión de este martes.
Antes de partir desde el Aeroparque Jorge Newbery a las
20.46, Milei había reunido en la Casa Rosada tanto a su mesa política como a su
gabinete, en dos encuentros consecutivos en el primer piso. Luego, el
mandatario se retiró a la quinta de Olivos.
En ambas reuniones sobresalió el espíritu de celebración por
el apoyo de Bessent y la alusión a un posible préstamo que sirva para despejar
las dudas sobre el cumplimiento del pago de deuda para el año próximo.
La agenda del Presidente
La primera actividad de Milei en Nueva York será asistir a
la presentación de Trump en la ONU, prevista para las 9.50 (hora local, 10.45
en la Argentina). Luego será el turno de la reunión más esperada por la
comitiva argentina, con el presidente norteamericano y Bessent.
El propio secretario del Tesoro dijo ayer que “más detalles
estarán disponibles poco después de la reunión” con Milei en Manhattan. También
expresó a periodistas que cualquier medida de Estados Unidos para ayudar a
estabilizar la moneda argentina sería “grande y contundente”, y que Washington
no impondría ninguna nueva condición o exigencia.
Aunque no hay confirmación oficial, Milei podría reunirse
por la tarde con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI),
Kristalina Georgieva, quien ayer celebró el respaldo de Estados Unidos a la
Argentina.
“Recibimos con satisfacción la declaración de apoyo de Scott
Bessent a la Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la
promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del
pueblo argentino", escribió Georgieva en la red social X.
Originalmente, el encuentro con la jefa del Fondo estaba
pautado para el lunes por la tarde, pero tuvo que ser pospuesto por el cambio
en la partida desde Buenos Aires de la comitiva argentina.
Por la noche, desde las 19 (hora local), Milei está invitado
para participar de una recepción que dará Trump a líderes de todo el mundo que
viajaron a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes