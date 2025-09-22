MADARIAGA: Auto y moto chocaron en Rivadavia y una persona resultó herida

En la noche de este lunes se produjo un siniestro vial en la
intersección de Ingenieros y Rivadavia que involucró a un auto y una moto.
El choque dejó como saldo un motociclista herido que debió
ser trasladado por el SAME al Hospital Municipal para una mejor atención.
Por su parte el conductor del Volkswagen Gol fue llevado al
centro asistencial para una extracción de sangre.
La escena era preservada por la policía a la espera del
arribo de peritos.
Preliminarmente el Gol intentaba ingresar al barrio Belgrano
por el paso a nivel de ese lugar y la moto circulaba por Rivadavia hacia el
acceso a la ciudad lo que llevó a un choque prácticamente frontal.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
