MADARIAGA: Auto y moto chocaron en Rivadavia y una persona resultó herida

MADARIAGA

En la noche de este lunes se produjo un siniestro vial en la intersección de Ingenieros y Rivadavia que involucró a un auto y una moto.

El choque dejó como saldo un motociclista herido que debió ser trasladado por el SAME al Hospital Municipal para una mejor atención.

Por su parte el conductor del Volkswagen Gol fue llevado al centro asistencial para una extracción de sangre.

La escena era preservada por la policía a la espera del arribo de peritos.

Preliminarmente el Gol intentaba ingresar al barrio Belgrano por el paso a nivel de ese lugar y la moto circulaba por Rivadavia hacia el acceso a la ciudad lo que llevó a un choque prácticamente frontal.