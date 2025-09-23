MAR DEL PLATA: Detuvieron al hombre que baleó la casa de una compañera de trabajo y le prendió fuego el auto

ZONALES

Después de seis meses de la primera denuncia, un hombre acusado de balear la casa de una compañera de trabajo y amenazarla de muerte, fue detenido. Durante el operativo, la policía secuestró dos armas de fuego y el celular del agresor.

Desde el mes de marzo, la mujer que se desempeña como auxiliar no docente y que vive en la zona sur de la ciudad, sufre el hostigamiento permanente de un compañero de trabajo que comenzó por maltratarla y terminó por balearle la casa y amenazarla de muerte.

Frente a las primeras agresiones, radicó una denuncia policial que la justicia desestimó.

A esa denuncia le siguieron otras dos, dado que la violencia fue en aumento: "A los días de denunciarlo por primera vez vino a mi casa y le prendió fuego el auto a mi hijo y pintó en la pared de mi casa 'estás muerta', junto a mi nombre", contó la mujer a Canal 8.

En agosto, la víctima se encontraba bajo licencia psiquiátrica porque no podía volver a trabajar por el temor que le causaba cruzarse con el agresor. El jueves 14, el hombre le baleó el frente de la casa y le dejó nuevas amenazas escritas en la pared.

Finalmente, la justicia avaló el allanamiento y la detención del imputado. Durante el operativo, realizado el sábado, en al casa de el agresor, se secuestraron dos armas de fuego -una escopeta y un revólver 38- y un celular. El hombre fue indagado ayer a la mañana y por decisión del Juez de Garantías Juan Tapia quedó detenido. Por su parte, la defensoría oficial solicitó la excarcelación.