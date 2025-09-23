Mauricio Macri reapareció para intentar alinear a Pro y se refirió al momento del Gobierno

En medio de la crisis política que atraviesa el gobierno de Javier Milei, el titular de Pro, Mauricio Macri, reapareció este martes para encabezar un encuentro con candidatos a diputados y senadores nacionales de su partido que competirán en las próximas legislativas del 26 de octubre.
Después de las turbulencias cambiarias que sufrió la Casa
Rosada, el expresidente Macri pidió “prudencia” apenas ingresó a la sede
partidaria de Pro, ubicada en Balcarce 412, en el centro porteño.
“Es momento para ser muy prudentes. Nunca he sido de
aquellos que cree, de que cuanto peor, mejor”, afirmó Macri en un breve
contacto con la prensa. Se refirió de esta manera al momento que atraviesa el
Gobierno, del cual es aliado. No opinó sobre el eventual préstamo de Estados
Unidos para auxiliar al país frente a los vencimientos de deuda que se
avecinan.
El líder de Pro vuelve a salir a escena luego de varias
semanas en las que cultivó un bajo perfil. Si bien no tiene previsto
involucrarse en la campaña de cara a la contienda de octubre, Macri organizó esta
mañana una cumbre con los postulantes de su fuerza en todo el país.
Macri dio libertad de acción a los jefes de Pro en todo el
país para definir alianzas, por lo que hoy recibirá a dirigentes que comparten
listas con La Libertad Avanza (LLA), como Diego Santilli, Fernando de Andreis,
Alejandro Finocchiaro o Florencia de Sensi, o que enfrentarán a candidatos de Milei
en la competencia del 26 de octubre, que se convirtió en una escala decisiva
para la Cada Rosada.
Como es un encuentro con candidatos, Macri no se cruzará con
la diputada nacional Silvia Lospennato, quien tuvo la semana pasada un fuerte
encontronazo con Cristian Ritondo, el jefe de bloque de Pro, por haber votado
en contra de los vetos de Milei a las leyes que incrementan las partidas
destinadas a las universidades y el hospital Garrahan. Tampoco asistirá María
Eugenia Vidal, que expresó sus diferencias con respecto al pacto electoral con
los libertarios.
Macri regresa al ruedo después de una semana negra para
Milei, aliado de Pro en la Capital y en la provincia de Buenos Aires o Entre
Ríos, entre otros distritos. Ayer, el fuerte respaldo que recibió el Presidente
del gobierno de Donald Trump le dio oxígeno a la administración libertaria, que
sufrió una corrida cambiaria después del contundente revés que recibió en las
elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. El triunfo del kirchnerismo, que le
sacó una ventaja de 13 puntos a LLA, en el distrito más decisivo del país
sembró interrogantes sobre el nivel de adhesión popular al proyecto de Milei.
Pese a que quedó debilitado por el golpe en Buenos Aires, el
Gobierno confía en revertir su imagen y mejorar su performance en la contienda
nacional de octubre. Para contener la fuga de votos y enviar una señal al
sector del electorado que de referencia en Pro, Guillermo Francos y Patricia
Bullrich abogaron en los últimos días por retomar el diálogo con Macri. No
obstante, por ahora Milei, quien se encuentra en los Estados Unidos para
participar de la Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump, aún no hizo
una convocatoria formal al titular de Pro.
El encuentro de hoy fue organizado por Facundo Pérez
Carletti, secretario general de la fuerza y uno de los retadores de LLA en
Santiago del Estero, terruño de Gerardo Zamora.
Macri dará una charla y se sacará una foto junto a los
candidatos a diputados y senadores de Pro en todo el país.
Hasta la ruptura en Río Negro, LLA y Pro compartían un
frente electoral en diez de los veinticuatro distritos del país. Por ejemplo,
competirán juntos en Buenos Aires, la Capital, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, La
Pampa y Misiones. Y se enfrentarán en Mendoza, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y
San Juan, entre otros.
