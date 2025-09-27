MAR DEL PLATA: Motochorros quisieron asaltarlo, se resistió y le dispararon a centímetros de la cabeza

Un motociclista que se resistió a un asalto en el barrio Colinas de Peralta Ramos se salvó de milagro: uno de los motochorros que lo abordó le disparó a centímetros de la cabeza, pero el balazo no le impactó.
El hecho ocurrió este viernes, poco después de las 19.30 en
Soler y Aguado. El motociclista es sorprendido por los dos motochorros que lo
fuerzan a frenar cuando llega a la esquina. "¡No, no, no!. ¡Pará, pará, pará!",
se escuchan los gritos en el video que grabó una cámara de seguridad y que
rápidamente se viralizó entre los vecinos del barrio.
Allí se puede ver que se produce un forcejeo entre el
delincuente y la víctima. El motochorro, con un arma en su mano derecha lo
amenaza, mientras con la otra intenta apropiarse de la moto. Ante la
resistencia del joven, el ladrón le apunta a la cabeza, a centímetros, y
dispara. "De milagro no le dio", relataron los vecinos que se
contactaron con este medio.
Tras disparar y sin lograr el cometido, el delincuente se
subió a la moto de su cómplice y huyeron. En ese momento, una automovilista que
pasaba por el lugar intentó perseguir a los ladrones, mientras otra persona se
acercó a ver cómo estaba la víctima, todavía conmocionada por la situación que
había vivido.
Unos minutos después del ataque, llegó un patrullero
policial que estaba en la zona para asistir a la víctima.
