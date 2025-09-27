MAR DEL PLATA: Motochorros quisieron asaltarlo, se resistió y le dispararon a centímetros de la cabeza

ZONALES

Un motociclista que se resistió a un asalto en el barrio Colinas de Peralta Ramos se salvó de milagro: uno de los motochorros que lo abordó le disparó a centímetros de la cabeza, pero el balazo no le impactó.

El hecho ocurrió este viernes, poco después de las 19.30 en Soler y Aguado. El motociclista es sorprendido por los dos motochorros que lo fuerzan a frenar cuando llega a la esquina. "¡No, no, no!. ¡Pará, pará, pará!", se escuchan los gritos en el video que grabó una cámara de seguridad y que rápidamente se viralizó entre los vecinos del barrio.

Allí se puede ver que se produce un forcejeo entre el delincuente y la víctima. El motochorro, con un arma en su mano derecha lo amenaza, mientras con la otra intenta apropiarse de la moto. Ante la resistencia del joven, el ladrón le apunta a la cabeza, a centímetros, y dispara. "De milagro no le dio", relataron los vecinos que se contactaron con este medio.

Tras disparar y sin lograr el cometido, el delincuente se subió a la moto de su cómplice y huyeron. En ese momento, una automovilista que pasaba por el lugar intentó perseguir a los ladrones, mientras otra persona se acercó a ver cómo estaba la víctima, todavía conmocionada por la situación que había vivido.





Unos minutos después del ataque, llegó un patrullero policial que estaba en la zona para asistir a la víctima.