El nuevo informe trimestral del clima prevé calor fuera de lo normal hasta fin de año: dónde será el mayor foco

La factura de la luz por el uso de ventiladores y aparatos
de aire acondicionado seguramente llegue más abultada en los próximos meses.
Para lo que queda de este año se prevé en gran parte del país un calor fuera de
lo normal. Así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional en su informe
climático trimestral publicado en las últimas horas, que comprende desde
octubre hasta diciembre inclusive.
La previsión indica que la única zona del país en la que las
temperaturas durante ese periodo serán las normales para la época es el
noroeste, puntualmente en La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y
Jujuy. En el resto del territorio argentino, con algunos matices, los valores
se ubicarán por encima de lo habitual.
Así, tras un comienzo de primavera fresco, al parecer las
condiciones del tiempo experimentarán un giro importante. El corazón del foco
de calor estará ubicado en la provincia de Córdoba, donde existen las mayores
probabilidades de que haya marcas térmicas superiores al promedio histórico: un
55 por ciento.
Desde allí, la onda calórica se irradiará a las provincias
limítrofes y un poco más allá también. Alcanzará a Buenos Aires, Santa Fe, La
Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos. En toda esa área las
chances de que el calor sea superior a lo normal llega al 50 por ciento.
Luego, tanto el noreste del país como la Patagonia
presentarán un escenario similar, con hasta un 45 por ciento de probabilidades
de que el calor del próximo trimestre se ubique por encima de lo acostumbrado.
Recién en el informe que se conocerá en un mes se podrá
saber cómo seguirá el clima en enero, ya pleno verano, aunque de continuar la
tendencia próxima pasada todo indicaría que la curva seguiría ubicándose en
niveles superiores a la normalidad.
Qué pasará con las lluvias
Las condiciones meteorológicas implican una de las claves
que determinará la magnitud de la próxima temporada de dengue que recién está
arrancando. Para los expertos es difícil afirmar hoy qué pasará con la
proliferación del mosquito Aedes aegypti (tras la baja actividad que la especie
tuvo el verano pasado), y el combo de temperatura y lluvias será determinante.
A propósito de las lluvias, las persistentes precipitaciones
con las que amaneció este sábado no tienen que engañar la perspectiva de lo que
viene. El informe trimestral del SMN muestra en términos de anomalía una
antítesis del panorama de temperaturas: detalla que al menos hasta fin de
diciembre en casi todo el país las precipitaciones se ubicarán en valores
normales.
Sólo en el noroeste -la misma zona en la que las
temperaturas serán las habituales para el periodo- las lluvias serán superiores
al promedio histórico, con un 50 por ciento de probabilidad de que así suceda.
En tanto otras pequeñas áreas de la Argentina presentan en
la proyección meses más secos de lo habitual, tal como se observa para la
Mesopotamia y el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.
