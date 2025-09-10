MADARIAGA: Se viene el Desfile de la Primavera y la Estudiantina con Picnic en el Rebelde y quema del momo en el Parque Anchorena

MADARIAGA

El 21 y 22 de septiembre, General Madariaga se vestirá de fiesta para celebrar una nueva edición del Desfile de la Primavera, una de las celebraciones más esperadas del calendario local y que ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad. El evento es organizado por la Escuela Sagrado Corazón, con la colaboración de la Escuela Especial Nº 501, y contará con la participación de instituciones educativas y culturales de toda la comunidad.

Las actividades comenzarán el domingo 21 de septiembre con el tradicional baile de la estudiantina, donde los egresados de los últimos años de las escuelas secundarias serán los protagonistas. La jornada estará marcada por la música, el baile y la alegría juvenil, en un ambiente que fomenta el encuentro y la integración. En ese marco, también se realizará el clásico "barro" de egresados, una tradición que los estudiantes esperan con entusiasmo cada año.

El momento más esperado llegará el lunes 22 de septiembre, a partir de las 15 horas, con el desfile central. El recorrido se iniciará en la intersección de Martínez Guerrero y Maistegui y contará con la participación de más de 30 establecimientos educativos de todos los niveles, además de instituciones locales. Las calles se llenarán de color y creatividad con carrozas elaboradas, disfraces originales, comparsas y propuestas artísticas que reflejan el espíritu primaveral y la identidad madariaguense.

La celebración culminará con la quema del Momo, una figura alegórica que cada año marca el cierre de esta festividad. El Momo 2025 está siendo confeccionado por los estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1, quienes trabajan en su diseño y estructura. Aún resta definir el lugar exacto donde se llevará a cabo la quema, así como la temática que representará este año, lo que mantiene la expectativa en la comunidad.

Con más de medio siglo de historia, el Desfile de la Primavera de General Madariaga sigue siendo un punto de encuentro que reúne a familias, amigos, estudiantes y visitantes en una gran fiesta popular que celebra la juventud, la creatividad y la alegría.