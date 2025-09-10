MADARIAGA: Se viene la ExpoRural y habrá servicio gratuito de traslado al predio

MADARIAGA

Del 18 al 21 de septiembre, General Madariaga vivirá una nueva edición de la ExpoRural, uno de los eventos más importantes para el campo y la producción de la región. Durante esos días, el predio ferial se convertirá en el punto de encuentro de productores, emprendedores, artesanos y expositores de toda la zona, con una propuesta renovada que busca mantener la tradición, pero también innovar en el diseño y en la presentación de los comercios, para que la fiesta sea cada vez más atractiva y popular.





Este año, se espera la participación de unos 100 stands, distribuidos entre el sector interior y exterior, con presencia de maquinaria agrícola, marcas automotrices, productores de distintas ciudades como Balcarce y Mar del Plata, artesanos y emprendedores locales. Desde la organización remarcan que la ExpoRural no solo es una vidriera comercial, sino que representa una oportunidad para que nuevos emprendimientos puedan darse a conocer, generar contactos y abrir posibilidades de negocio.





El predio ferial contará con un amplio estacionamiento, cuya recaudación será a beneficio de los Bomberos Voluntarios. Además, se ha realizado una ampliación del espacio y una reorganización del armado de los stands para dar lugar a nuevas propuestas, como el Aparte Campero, que se desarrollará el sábado desde las 14 horas y continuará el domingo desde las 9 de la mañana.





Uno de los atractivos destacados será la Prueba de Riendas clasificatoria a la Fiesta del Talar, que tendrá lugar el domingo desde las 14 horas. También habrá espectáculos artísticos que combinarán danzas, música y folklore.





En cuanto a la gastronomía, la oferta se amplió debido a la gran demanda, con puestos que ofrecerán comidas típicas y variadas. La grilla artística incluirá el sábado a las 13:30 horas espectáculos de danzas, a las 16:30 la presentación de Los Juárez, y un cierre a las 17:30 con Cumbia Campera. El domingo, la programación continuará a las 13:00 horas con danzas, a las 15:00 la actuación de José Núñez, y un gran cierre a las 17:00 con El Gordo Record de Mar del Plata.





Para facilitar el acceso al público, el sábado y domingo habrá servicio gratuito de colectivos municipales, con salidas desde la Terminal de nuestra ciudad a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas, y regresos a las 17:00, 18:00 y 19:00 horas. El viernes no se prestará este servicio, pero se espera que muchos visitantes se acerquen en sus propios vehículos para aprovechar el estacionamiento solidario.





La ExpoRural 2025 promete ser una edición renovada, con más espacio, más propuestas y un fuerte espíritu de encuentro comunitario, donde el campo, la producción y la cultura regional volverán a ser protagonistas.