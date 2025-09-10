MAR DEL PLATA: Encontraron a una mujer muerta en las playas del norte

El cuerpo fue hallado esta tarde en la costa y Fray Luis
Beltrán, tendido a orillas del mar. Investigan las causas de su muerte.
Una mujer fue hallada muerta esta tarde a la orilla del mar
en las playas del norte de Mar del Plata, en cercanías a Parque Camet.
Vecinos que pasaban por la costa divisaron el cadáver en
horas de la tarde en el sector de la playa pública Luna Azul, a la altura de
avenida Félix U. Camet y Fray Luis Beltrán. El cuerpo estaba tendido sobre la
arena a la orilla del mar, con el torso desnudo y un pantalón negro.
La policía fue notificada y se dirigió hasta el lugar de los
hechos para resguardar la zona y realizar las primeras diligencias de rigor.
Las causas de la muerte de la mujer son materia de investigación.
