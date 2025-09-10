MADARIAGA: Este sábado se realiza la 40º edición del Festival de Coplas Madariaguenses

MADARIAGA

Este sábado 13 de septiembre, Madariaga vivirá una de sus noches culturales más esperadas: la 40º edición del Festival de Coplas Madariaguenses, un encuentro tradicional que forma parte del calendario de la 53º Fiesta Nacional del Gaucho. El evento tendrá lugar en la Casa de la Cultura y comenzará a las 21 horas, con apertura de boletería desde las 20.





El valor de la entrada general será de $ 4.000, que se podrá abonar en el momento. Los socios de la institución, con la cuota al día, tendrán ingreso libre y gratuito.





Como cada año, este festival reúne el talento y la creatividad de autores y autoras locales y de la región, manteniendo viva una tradición que rescata el espíritu gauchesco a través de la palabra y la poesía. En esta edición, se presentarán 36 letras, pertenecientes a 27 autores locales. De todas ellas, el jurado seleccionará 6 composiciones que tendrán el honor de subir al escenario mayor durante la próxima Fiesta Nacional del Gaucho.





Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales, que participarán en el espacio "Abriendo Tranqueras", una propuesta que permite dar visibilidad a más artistas y fortalecer el vínculo entre la comunidad y la cultura criolla.





El jurado de esta edición estará compuesto por Ignacio Besteiro, Diego Figueroa y Gustavo Dos Santos, mientras que el Jurado de Admisión será Daniel Caram. La responsabilidad de evaluar las obras implica no solo ponderar la calidad literaria, sino también el sentimiento gauchesco y la identidad madariaguense que caracteriza a este encuentro.





A lo largo de cuatro décadas, el Festival de Coplas Madariaguenses se ha consolidado como un espacio de encuentro, identidad y preservación de las tradiciones, donde la palabra se convierte en testimonio de la vida rural, la historia y las costumbres del pueblo. Este sábado, la Casa de la Cultura volverá a llenarse de versos, aplausos y emoción.