Encontraron muerto al turista argentino que estaba desaparecido en Río de Janeiro desde el domingo

El turista desaparecido en Río de Janeiro fue encontrado
muerto este jueves. De acuerdo con las fuentes policiales, Alejandro Ainsworth
(54) habría sido secuestrado. Además, su familia denunció que le vaciaron las
cuentas bancarias.
En base a la reconstrucción que se hizo del hecho, Ainsworth
viajó a Copacabana. Una cámara de seguridad donde se hospedaba lo filmó saliendo
del lugar a las 23:44 del domingo y, desde entonces, su familia perdió el
contacto con él.
Durante la madrugada del lunes, a las pocas horas de su
desaparición, comenzaron a registrarse movimientos de dinero, préstamos y
cambios de contraseñas de sus cuentas bancarias.
Sus hijos denunciaron que le sacaron US$3500 de la cuenta y
le tramitaron un préstamo de $4.000.000.
Los investigadores que llevaron adelante la búsqueda
confirmaron que el lunes por la mañana apareció una foto tomada con el celular
de Ainsworth. La imagen muestra una camioneta estacionada en un pastizal, en lo
que parece ser una zona inhóspita, similar a una favela de Río.
Esa foto permitió descubrir que el auto fue abandonado en un
lugar peligroso y obtener la hora exacta en la que se tomó la imagen. El
teléfono de Alejandro estuvo activo hasta las 21 de ese lunes, pero los
investigadores no lograron rastrear la ubicación de esa última conexión.
A partir de la denuncia, la Policía de Turistas de Río de
Janeiro inició un operativo para dar con su paradero. El consulado argentino
también notificó a las autoridades locales y se sumó a la búsqueda.
Quién era el turista argentino que fue secuestrado y asesinado en Brasil
Alejandro Ainsworth, conocido por sus amigos como “Alex”,
tenía 54 años y había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires. También
vivió en Saenz Peña, partido de Tres de Febrero, pero su último domicilio era
en el barrio porteño de Villa Urquiza.
Según su perfil de Linkedin, era licenciado en
Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto
Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires.
El último cargo registrado en su perfil era el de gerente
administrativo en Laboratorios LIACE, donde coordinaba la facturación a obras
sociales y prepagas, además de la administración de recursos humanos y el
control financiero.
También se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED y
tenía una amplia experiencia en el sector salud, incluso trabajando como
técnico en electrocardiogramas y dictando clases particulares desde hace más de
dos décadas.
En sus redes sociales, mostraba fotografías de viajes, cena
con sus hijos y reuniones con amigos.
