VILLA GESELL: murió un hombre con el 80% del cuerpo quemado y ya son dos las víctimas fatales por la explosión de una garrafa

La tragedia ocurrida esta madrugada en Villa Gesell sumó una nueva víctima fatal. En las últimas horas falleció Esteban Rivero (39), quien había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo tras la explosión de una garrafa.
Rivero fue asistido en el Hospital Municipal donde recibió las primeras atenciones y luego fue derivado de urgencia al Hospital Interzonal de Mar del Plata. Llegó cerca de las 11 de la mañana y, a pesar del esfuerzo médico, murió alrededor de las 13:30.
El traslado estuvo coordinado por las autoridades sanitarias locales, con un corredor sanitario que liberó el peaje y la ruta para agilizar el viaje. Incluso, la secretaria de Salud de Villa Gesell, Edith Aravena, acompañó al paciente en la ambulancia UTI.
Con este deceso, ya son dos los fallecidos: Rivero y un menor que había perdido la vida en el lugar de la explosión.
Además, otras cuatro personas resultaron afectadas:
-
Eliana Soledad Sarapura (35), policía, ingresó con un cuadro leve de intoxicación.
-
Un menor de 14 años y una niña de 7 fueron atendidos en estado de shock y recibieron asistencia psicológica.
La comunidad de Villa Gesell permanece consternada por el hecho, mientras los equipos médicos continúan monitoreando la evolución de los heridos.
