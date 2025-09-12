Home Ads Home Ads
MADARIAGA

¿Qué hacemos el finde en Madariaga?

cnm septiembre 12, 2025

En esta oportunidad las opciones van desde cine, hasta la realización del Mercado de la Estación, el Festival de Coplas, el Crisol de razas con venta de comida y espectáculos artísticos y la realización de la Fiesta Provincial del Mejor Reservado con destrezas criollas, campeonatos de truco y baile.

 

Cronograma:

 

-Cine: Mascotas al Rescate: viernes y domingo a las 19 Hs / Entrada: $ 5000 / Género: Animación / Duración: 99 min. / Clasificación: ATP

 

-Cine: Verano Trippin – Viernes y domingo a las 21 Hs / Entrada $ 2600 (jubilados $ 1300 / Género: Comedia, Crimen / Duración: 70 min. / Clasificación: +16

 

- Mercado de la Estación: Lugar: Predio de la Estación de Tren - Rivadavia 1086. Entrada: Libre y Gratuita. Horario: 10 a 13 h. Habrá emprendedores y productores locales de frutas, verduras, alimentos elaborados y artesanías.

 

-Crisol de Razas - Feria de las Colectividades Lugar: Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos – Avellaneda 54 -  Horario: 11.30 h. Entrada: Libre y Gratuita -  Gastronomía y espectáculos artísticos.

 

- 40º Edición de Coplas Madariaguenses. evento organizado por la Fiesta Nacional del Gaucho que tendrá lugar este sábado en la Casa de la Cultura a partir de las 21 horas. Entrada general $ 4000. Socios gratis. Se podrán adquirir desde las 20 en la boletería.

 

Se presentarán 36 letras siendo un total de 27 autores locales, de  los cuales se seleccionarán 6 letras que se presentarán luego en el escenario Mayor en la 53º edición de la Fiesta Nacional del Gaucho, y el jurado también podrá elegir menciones especiales las cuales participarán en el Abriendo Tranqueras.

 

- 42° Edición Fiesta Provincial del Mejor Reservado. Lugar:  Av. Catamarca y Colón.

 

Viernes 12:
 

19 h. Campeonato de Truco.

00 h. Baile

 

Sábado 13:

 

10 h. Izamiento de Enseña Patria.

Rueda de cuero tendido, prueba de riendas mansos y potros, broche de Oro Petizos

 

23 h. Noche/Baile

 

Domingo 14:

 

09 h. Veneración de la Virgen de Luján.

Prueba de Riendas de potros  clasificados al Talar / Jineteada en categoría

 

13 h. Baile con Diamante II

 

14 h. Jineteada en cat. Grupa y Bastos con encimera.

 

17 h. Montas Especiales

 

Final: Sorteo de la rifa y baile.

 

 


