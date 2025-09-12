¿Qué hacemos el finde en Madariaga?

En esta oportunidad las opciones van desde cine, hasta la
realización del Mercado de la Estación, el Festival de Coplas, el Crisol de
razas con venta de comida y espectáculos artísticos y la realización de la
Fiesta Provincial del Mejor Reservado con destrezas criollas, campeonatos de
truco y baile.
Cronograma:
-Cine: Mascotas al Rescate: viernes y domingo a las 19 Hs /
Entrada: $ 5000 / Género: Animación / Duración: 99 min. / Clasificación: ATP
-Cine: Verano Trippin – Viernes y domingo a las 21 Hs /
Entrada $ 2600 (jubilados $ 1300 / Género: Comedia, Crimen / Duración: 70 min.
/ Clasificación: +16
- Mercado de la Estación: Lugar: Predio de la Estación de
Tren - Rivadavia 1086. Entrada: Libre y Gratuita. Horario: 10 a 13 h. Habrá
emprendedores y productores locales de frutas, verduras, alimentos elaborados y
artesanías.
-Crisol de Razas - Feria de las Colectividades Lugar:
Sociedad Libanesa de Socorros Mutuos – Avellaneda 54 - Horario: 11.30 h. Entrada: Libre y Gratuita
- Gastronomía y espectáculos artísticos.
- 40º Edición de Coplas Madariaguenses. evento organizado
por la Fiesta Nacional del Gaucho que tendrá lugar este sábado en la Casa de la
Cultura a partir de las 21 horas. Entrada general $ 4000. Socios gratis. Se
podrán adquirir desde las 20 en la boletería.
Se presentarán 36 letras siendo un total de 27 autores
locales, de los cuales se seleccionarán
6 letras que se presentarán luego en el escenario Mayor en la 53º edición de la
Fiesta Nacional del Gaucho, y el jurado también podrá elegir menciones
especiales las cuales participarán en el Abriendo Tranqueras.
- 42° Edición Fiesta Provincial del Mejor Reservado.
Lugar: Av. Catamarca y Colón.
Viernes 12:
19 h. Campeonato de Truco.
00 h. Baile
Sábado 13:
10 h. Izamiento de Enseña Patria.
Rueda de cuero tendido, prueba de riendas mansos y potros,
broche de Oro Petizos
23 h. Noche/Baile
Domingo 14:
09 h. Veneración de la Virgen de Luján.
Prueba de Riendas de potros
clasificados al Talar / Jineteada en categoría
13 h. Baile con Diamante II
14 h. Jineteada en cat. Grupa y Bastos con encimera.
17 h. Montas Especiales
Final: Sorteo de la rifa y baile.
