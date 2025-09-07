MADARIAGA: Somos se impone en las elecciones, el oficialismo se asegura 3 bancas y La Libertad Avanza es la sorpresa del domingo electoral

MADARIAGA

Todos los partidos tuvieron, en parte, su festejo en la ciudad por Somos –el oficialismo de Esteban Santoro- siguió con su racha ininterrumpida desde 2013 de ganar las elecciones a nivel local con la propuesta que encabezó como concejal Ximena Laturraga. Para esta lista los votos fueron 5106.

La sorpresa de la jornada fue la propuesta local de La Libertad Avanza que consiguió 2439 votos y en su debut local accedió a un escaño en el HCD con Gonzalo Rivero, armador en principal dirigente libertario a nivel local.

Fuerza Patria perdió tracción con respecto a 2023 y llegó a un nuevo piso electoral: 3018 votos aunque se ganó retener sus dos bancas con Tamara Daiub y Santiago Escobar a la cabeza.

Así las cosas Somos le da entrada a Laturraga, Franco Scigliano y Florencia Nikodem. La supremacía santorista seguirá en el Concejo con 7 bancas, el peronismo con 4 y LLA con 1 desde diciembre.

En el Consejo Escolar es otra la historia ya que todos los lugares serán para el oficialismo ya que accedieron a ese cuerpo María Alsina, Ricardo Nader y Andrea Blanco.