MADARIAGA: Allanamiento positivo por el hurto de mercadería del Supermercado La Guardia

MADARIAGA





La policía realizó en la tarde de este miércoles un allanamiento en una vivienda de Calle 25, entre entre 2 y Avenida Buenos Aires, por el hurto de mercaderías del supermercado la Guardia de calle Sarmiento.





La policía dio en el lugar con la mujer involucrada y encontraron un chocolate y un desodorante ambos de la misma marca que los sustraídos. También buscaban dar con un quso y un chacinado que no pudieron ser encontrados.





La mujer fue notificada de la causa en su contra y no fue demorada al no poseer antecedentes.





El hurto





La supuesta "mechera" estuvo en en el Supermercado La Guardia, ubicado en la calle Sarmiento al 1200 y la encargada del establecimiento detectó, poco después de su retirada y tras constatar por cámaras propias, que se había llevado artículos entre sus ropas.





La denunciada es clienta habitual se se observó en las imágenes un estudio pormenorizado de las góndolas hasta encontrar un "punto ciego" de la videovigilancia que le permitió guardarse los productos.





Se estimaba que el valor de lo sustraído asciende aproximadamente a los $55.000.



