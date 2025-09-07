MADARIAGA: Santoro celebró más de 10 años de elecciones ganadas "estoy 12 años más viejo pero con la misma energía"

MADARIAGA

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, celebró anoche el triunfo de su espacio político, Somos, que volvió a imponerse en las elecciones locales y se aseguró la mayoría en el Concejo Deliberante.





“Estamos cumpliendo 10 años de gestión ininterrumpida y obtener este resultado nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para los madariaguenses”, afirmó Santoro desde el tradicional balcón municipal, acompañado por militantes y candidatos electos.

“Desde 2013 hemos ganado todas las elecciones, independientemente de quién se nos ponga en la vereda de enfrente. En cada elección nos apoyan y avalan. Estamos donde queríamos estar, ni con unos ni con otros. Queremos, con esta gestión sensata y correcta, que las peleas y las grietas las manejen otros. Somos gente de diálogo”, remarcó.

“Lo dijimos siempre: en 2014, en 2019, en 2023 y ahora reafirmamos este compromiso. No estamos con la grieta porque no le sirve a los madariaguenses. Vamos a estar con el Presidente y con el Gobernador”, agregó.

Santoro agradeció a la militancia y a la comunidad por el respaldo recibido:

“El objetivo de la política es darle soluciones a la gente para que el vecino se desarrolle. Como intendente, le agradezco a cada uno de ustedes. El esfuerzo y el trabajo es de ustedes y esto se ha demostrado en Madariaga”.





En tono distendido, el jefe comunal recordó sus primeras victorias:

“Me ha tocado ganar. El balconcito es igual, pero estoy 12 años más viejo, aunque con la misma energía para seguir gestionando”, bromeó.

Resultados: Somos mantiene la supremacía, LLA debuta con una banca





En el plano electoral, Somos –el oficialismo liderado por Santoro– se impuso con 5106 votos en la lista que encabezó como candidata a concejal Ximena Laturraga. El resultado le permitió retener su hegemonía en el ámbito local y sumar tres nuevas bancas en el Concejo Deliberante: Laturraga, Franco Scigliano y Florencia Nikodem.





La sorpresa de la jornada fue el debut de La Libertad Avanza, que con 2439 votos accedió a un escaño, representado por Gonzalo Rivero, referente y armador del espacio libertario a nivel local.





El peronismo, nucleado en Fuerza Patria, obtuvo 3018 votos, un resultado inferior al de 2023, pero suficiente para retener sus dos bancas, con Tamara Daiub y Santiago Escobar como principales figuras.





De esta forma, desde diciembre el Concejo Deliberante quedará conformado con 7 bancas para Somos, 4 para el peronismo y 1 para La Libertad Avanza.





En el Consejo Escolar el dominio fue absoluto del oficialismo: ingresarán María Alsina, Ricardo Nader y Andrea Blanco.